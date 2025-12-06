خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبر داد؛

صدور حکم محکومیت ۱۷۰۰ میلیارد ریالی برای یک مدیر مرتبط با حوزه سوخت

رئیس کل دادگستری هرمزگان از صدور حکم محکومیت قطعی ۱۷۰۰ میلیارد ریالی برای یک مدیر مرتبط با حوزه سوخت در این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه- مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم محکومیت قطعی برای مدیرعامل وقت یکی از شرکت‌های دولتی مرتبط با حوزه سوخت خبر داد. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان با اشاره به تشکیل پرونده قضایی جهت رسیدگی به اهمال مدیران دولتی منجر به هدر رفت سوخت و تضییع اموال عمومی گفت: دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان وجود ضرر و خسارت به بیت المال در دوره مدیریتی، مدیرعامل وقت یکی از شرکت‌های دولتی مرتبط با سوخت در استان هرمزگان را محرز دانسته است.

وی افزود: تحقیقات به عمل آمده، بررسی دقیق و ریشه‌ای موضوع و گزارش کارشناسان، هدر رفت و کسری فرآورده‌های نفتی و تضییع بیت المال در اثر اهمال را تایید می‌کند.

قهرمانی تصریح کرد: امتناع از انجام وظایف طی دو سال دوره مدیریت این شخص که مسئولیت یکی از بخش‌های مهم در حوزه سوخت را به عهده داشته، منجر به هدر رفت بیش از ۳ میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی و از بین رفتن سرمایه کشور شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه هر کسی مسئولیتی در خصوص بیت المال دارد باید پاسخگوی هدر رفت سرمایه‌های کشور باشد، خاطرنشان کرد: به موجب حکم قطعی صادره؛ این مدیر دولتی به پرداخت قریب به ۱۷۰۰ میلیارد ریال غرامت، انفصال از خدمات دولتی و منع خروج از کشور محکوم شده است.

