۹۷ سال است که جنگ جمعیتی علیه ایران شروع شده است/ نسل آینده بدون صندوق بازنشستگی چگونه زندگی کند؟

فاطمه محمدبیگی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که چندی پیش اعلام شد ایران وارد کهنسالی شده است در پاسخ به این سوال که چرا مشوق‌های جمعیتی جواب نداده و موانع اجرای «قانون جوانی جمعیت» چیست، گفت: مشوق‌های جمعیتی اتفاقاً خیلی خوب جواب داده است. این صحبت که می‌گویند مشوق‌های جمعیتی اثر نداشته، اشتباهی است که برای به حاشیه بردن قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مطرح می‌شود. متأسفانه علیه این قانون موضع‌گیری می‌شود؛ قانونی که فقط ۱۵ تا ۳۵ درصد اجرا شده و با همین میزان اجرا هم کاملاً پاسخگو بوده است، سؤال من این است که چرا به جای موضع‌گیری علیه قانون آن را اجرا نمی‌کنند، درست این است که به جای موضع‌گیری علیه قانون آن را اجرا کنند.

۹۷ سال است که جنگ جمعیتی علیه ایران شروع شده است

این عضو فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی یادآور شد: از سال ۱۳۰۷ تا الان، یعنی نزدیک به ۱۰۰ سال و دقیق‌تر عنوان کنم ۹۷ سال است که جنگ جمعیتی علیه ایران شروع شده است؛ از زمانی که خانم مریم فرمانفرماییان با NGO اروپایی وارد ایران شدند و اقداماتی را برای خروج از سبک زندگی ایرانی-اسلامی، کاهش تعداد فرزندان و ترویج مکتب‌های غربی آغاز کردند؛ مکتب‌هایی به نام آزادی زنان، آنان را از ازدواج و فرزندآوری جدا کردند. از همان زمان تا امروز، تقریباً یک قرن است که ما درگیر جنگ جمعیتی هستیم.

وی ادامه داد: قانونی که امروز آمده می‌خواهد در برابر این جو و سیطره فضای تنظیم خانواده قانون‌گذاری شود و طبیعی است در سال‌های اولیه با چالش‌های جدی و مقاومت در اجرا مواجه می‌شود. هنوز بسیاری از افراد در فضای تنظیم خانواده زندگی می‌کنند و فضای حمایت از جمعیت را ندارند. برخی مدیران کشور و حتی بسیاری از نخبگان هنوز اقناع فکری لازم در حوزه جمعیت را پیدا نکرده‌اند و لذا با کندی شدید و با مقاومت‌ها و چوب لای چرخ گذاشتن مواجه هستند.

قانون جوانی جمعیت هنوز اجرا نشده تا کارآمدی آن مشخص شود

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسه بودجه جمعیت که گذاشته شد آنجا مطرح شد که فقط ۸ درصد بودجه جمعیت در سال جاری تحقق پیدا کرده است. وقتی به ستاد ملی جمعیت و وزارت بهداشت بودجه کافی نمی‌دهیم، چه انتظاری از عملکرد داریم؟ بعد هم می‌گویند قانون ناکارآمد است؛ در حالی‌که قانون هنوز اجرا نشده تا کارآمدی آن مشخص شود.

وی با اشاره به اینکه مدیریت جمعیتی یک بازه زمانی طولانی می‌طلبد، گفت: قوانین جمعیتی حداقل به ۱۲۰ سال زمان نیاز دارند تا نتیجه بدهند و شرایط جمعیتی ایران را مدیریت کنیم؛ چون به همین میزان زمان علیه ما کار شده تا به وضعیت امروز برسیم و مسئولان باید آگاه باشند که در این زمینه اقدامات جدی انجام دهند.

از سال گذشته وارد پدیده سالمندی شده‌ایم

سریع‌ترین کشور در حرکت به‌سمت سالمندی هستیم

محمدبیگی خاطرنشان کرد: ما از سال گذشته وارد پدیده سالمندی شده‌ایم و اکنون ایران با رشد ۳ برابری سالمندی سریع‌ترین کشور جهان در حرکت به سمت سالمندی است. همان‌طور که در دهه ۷۰ جایزه کاهش جمعیت را به‌خاطر سرعت در کاهش رشد جمعیت گرفتیم، امروز همان سرعت کاهش رشد در جمعیت در حال بازگشت است؛ اما این‌بار به‌صورت پیری جمعیت و سالمندی خودش را نشان می‌دهد.

پیش‌بینی می‌شود در دهه‌های ۱۴۳۰ تا ۱۴۷۰ نیمی از جمعیت کشور از دست برود

وی تاکید کرد: سالمندی جمعیت خطرات جدی دارد؛ از خروج نیروی کار گرفته تا ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، تا خطرات امنیتی میهن را در بردارد. در جنگ ۱۲ روزه اخیر هم دیدید که یکی از دلایل پیروزی ما جمعیت زیاد ما بود. ما با تقدیم ۱۲۰۰ شهید مقتدرانه ایستادیم. حال اگر در دهه ۱۴۳۰ تا ۱۴۷۰ که پیش‌بینی می‌شود نیمی از جمعیت کشور به دلیل مرگ طبیعی از دست می‌رود، دشمن به ما یورش ببرد، چه خواهیم کرد؟ در حالی که در همان بازه همسایگانمان جمعیت‌شان ۲ تا ۴ برابر می‌شود؛ یعنی کشوری ۴۰ میلیونی به ۱۲۰ میلیون می‌رسد و ما از ۸۰ میلیون به ۴۰ میلیون کاهش می‌یابیم.

نسل آینده بدون صندوق بازنشستگی چگونه باید زندگی کند؟

اضمحلال جمعیت یعنی خشکانده شدن ریشه کشور ایران

این نماینده مجلس با بیان این که برخی از افراد تصور می‌کنند پیری جمعیت مشکل حکومت و جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: خیر، این گونه نیست، مشکل تک‌تک مردم ایران است، مشکل خانواده‌ها و مشکل نسل جدید است؛ نسل آینده بدون صندوق بازنشستگی چگونه باید زندگی کند؟ چطور حقوق این همه سالمند را بدهیم؟ چگونه باید کارخانجات‌مان به رشد و تولید خودشان ادامه دهند؟ با کدام نیروی کار تولید را ادامه می‌دهیم؟

محمدبیگی گفت: این مسئله، مسئله معیشت و زندگی دنیایی خود ماست و بعضی‌ها فکر می‌کنند مسئله سیاسی است و فقط برای اسلام و شیعه است، خیر، یک مسئله کاملاً جدی مربوط به همه مردم است با هر مذهب و ملیتی که در ایران زندگی می‌کنند. ما مشکل خواهیم داشت و این اضمحلال جمعیت یعنی خشکانده شدن ریشه کشور ایران. من از مسئولان می‌خواهم مطالعه و فکر کنند و ببینند چقدر داریم ضربه کشور می‌زنیم.

امروز ۱۶ میلیون فرد مجرد داریم

خودروی مادران می‌دهیم اما به دست از ما بهتران می‌رسد

وی با اشاره به آمار تجرد جوانان گفت: ما امروز ۱۶ میلیون فرد مجرد داریم. اگر برای ازدواج این جوان‌ها فکری نشود، قطعا با مشکلات جمعیتی روبه‌رو خواهیم شد. اگر این ۱۶ میلیون جوان مجرد که ۸ میلیون زوج می‌شوند یک فرزند هم به دنیا بیاورند ما ۸ میلیون فرزند را از دست می‌دهیم و اگر ۲ فرزند به دنیا بیاورند ۱۶ میلیون نفر به جمعیت ما اضافه خواهد شد که اگر این اتفاق رخ ندهد ما ۱۶ میلیون فرزند بالقوه را از دست می‌دهیم اما این ظرفیت رها شده است.

این نماینده مجلس درباره موانع و مشکلات بر سر فرزندآوری و ازدواج جوانان گفت: ما گفته‌ایم که وام ازدواج می‌دهیم ولی بانک‌ها استنکاف می‌کنند. خودروی مادران می‌دهیم اما به دست از ما بهتران می‌رسد.

آلایندگی هوا سالانه ۶۹ هزار مرگ‌ومیر دارد

دولت در حوزه جمعیت و خانواده نمره تک گرفته

وی ادامه داد: در حوزه‌های دیگر هم مشکلات جدی داریم؛ مبارزه با آلایندگی هوا که سالانه ۶۹ هزار مرگ‌ومیر دارد، مبارزه با تصادفات داریم که سالانه ۲۰ هزار نفر را از دست می‌دهیم، یا مصرف دخانیات که سالانه نزدیک ۷۰ هزار مرگ به‌دنبال دارد. همه این‌ها به موضوع جمعیت مربوط است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: حفظ جمعیت، رشد جمعیت، ازدواج، فرزندآوری، استحکام خانواده و دوری از طلاق همه این‌ها قوانین خوبی دراد اما اجرا نمی‌شود و علتش هم این است که دولت‌ها برنامه‌محور نیستند. همین الان شما به برنامه هفتم نگاه کنید، برنامه هفتم چند درصد اجرایی شده است؟ فقط حدود ۳۰ درصد آن اجرا شده است.

وی در پایان تاکید کرد: دولت در حوزه جمعیت و خانواده نمره تک گرفته و رد شده است و در واقع غیرقابل قبول است.

