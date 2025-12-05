خبرگزاری کار ایران
یک محموله تاریخی ۲۸۰۰ ساله با ارزش حدود هزار میلیارد تومان در فریدونکنار کشف شد

کد خبر : 1723100
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان فریدونکنار از کشف یک محموله تاریخی ۲۸۰۰ ساله با ارزش حدود هزار میلیارد تومان در این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، سید غلام‌حسن اصغری، در این خصوص گفت: حسب گزارش واصله از پلیس آگاهی شهرستان فریدونکنار مبنی بر احتمال وجود اشیای با قدمت تاریخی و فعالیت غیرقانونی در این حوزه، بلافاصله دستور بازرسی و اقدام فوری به مراجع انتظامی صادر شد.

دادستان فریدونکنار افزود: این عملیات به صورت مشترک با همراهی کارشناسان سازمان میراث فرهنگی و پلیس امنیت اقتصادی استان اجرا و در جریان این بازرسی، تعداد قابل توجهی از اشیای ممنوعه و تاریخی که جزو میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شوند، کشف و ضبط شد.

اصغری با اعلام دستگیری ۴ متهم اصلی و توقیف ۳ دستگاه خودروی مرتبط با این پرونده، تصریح کرد: در بررسی اولیه که توسط کارشناسان میراث فرهنگی بر روی اشیای مکشوفه انجام گرفت، قدمت این آثار، بیش از ۲۸۰۰ سال و ارزش اولیه آن حدود هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

وی بر عزم جدی دستگاه قضایی برای برخورد قاطع با قاچاقچیان و تخریب‌کنندگان میراث فرهنگی کشور تاکید کرد و گفت: میراث فرهنگی، هویت تاریخی ملت ایران است و هرگونه تعرض به آن، تعرض به هویت ملی محسوب می‌شود.

اصغری خاطرنشان کرد: برای متهمان، پرونده قضایی تشکیل شده و تحقیقات برای شناسایی سایر افراد مرتبط و شبکه قاچاق با حساسیت و دقت ویژه در حال انجام است.

