امکان حضور قضات بومی در دیوان عالی کشور فراهم شده است

به گزارش ایلنا،امین حسین رحیمی روز پنجشنبه در نشست بررسی مسایل مردم سراوان، با تقدیر از استاندار برای تلاش ویژه در تسریع پروژه های توسعه محور، اظهار کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به توسعه سیستان و بلوچستان دارد و پروژه‌های مهم زیرساختی و عمرانی در حال اجرا هستند.

وی بیان کرد: برنامه اجرایی توسعه استان آماده است و رئیس جمهور تأکید کردند که استاندار سیستان و بلوچستان شخصاً در جلسه هیات دولت حضور داشته باشد تا این مورد بررسی و اجرایی شود.

وزیر دادگستری به پروژه‌های راه و حمل‌ونقل سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: این پروژه‌ها علاوه بر ارتقای ارتباطات داخلی، مسیر دسترسی کشورهای آسیای میانه به دریا را فراهم می‌کند و نقش مهمی در تجارت بین‌المللی دارد.

وی از تفویض اختیارات ویژه به استانداران مرزی برای واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت: پیشنهاد این تصمیم توسط استاندار سیستان ‌وبلوچستان برای اولین بار داده شده و این اقدام موجب کاهش مشکلات تأمین کالا برای مردم استان خواهد شد.

رحیمی درباره برنج وارداتی نیز گفت: ارز ترجیحی حذف شده، اما تفاوت قیمت از طریق کالابرگ به مردم بازگردانده می‌شود تا عدالت در توزیع رعایت شود و رانت و فساد از بین برود.

وی به بازدید پروژه فاز دوم ندامتگاه سراوان اشاره کرد و ادامه داد: با تکمیل این پروژه، امکان انتقال زندانیان به محل سکونت خانواده‌ها فراهم می‌شود.همچنین اعلام شد که زندانیان دارای شرایط استان برای یک هفته مرخصی خواهند داشت، مشروط بر اینکه امنیت مردم به خطر نیفتد.

