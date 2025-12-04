سپاه پاسداران آماده ارائه تجارب ارزشمند خود در مقابله با تروریسم به اعضای سازمان شانگهای است

به گزارش ایلنا،سردار سرلشگر محمد پاکپور روز پنجشنبه ۱۳ آذر در مراسم افتتاحیه رزمایش مشترک ضدتروریستی سهند ۲۰۲۵ ، در پیامی به تیم های شرکت کننده در این رزمایش افزود: حضور شما در جمهوری اسلامی و این رزمایش، مایه افتخار و نشان‌دهنده عمق همکاری های راهبردی اعضای این سازمان است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران پس از عبور از جنگ ۱۲ روزه اخیر و با وجود همه فشارها و تهدیدها با عزم ملی و نگاه راهبردی بر تقویت همکارهای منطقه ای و بین‌المللی تمرکز کرده است.

وی گفت: جایگاه ایران در سازمان همکاری شانگهای، فعال، مسئولانه و مبتنی بر مشارکت سازنده در امنیت جمعی است.

سردار پاکپور، ادامه داد: مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی با توجه به توانمندی های اثبات شده سپاه به ویژه نیروی زمینی سپاه پاسداران، مسئولیت طراحی، برنامه ریزی و برگزاری این رزمایش را به این نیرو واگذار کرده اند.

وی یادآور شد: این رزمایش حاصل یک سال تلاش مستمر مسئولان، فرماندهان و یگان‌های عملیاتی است و امروز در بالاترین سطح آمادگی، تجربه و هماهنگی در میدان حضور دارند.

وی با بیان اینکه تهدیدات تروریستی هیچ مرز و جغرافیایی نمی‌شناسد، گفت: مقابله با این تهدیدات نیازمند اقدامات مشترک، رزمایش‌های تخصصی و تبادل اطلاعات و تجربه بین اعضای عضو است.

سردار پاکپور، افزود: برگزاری رزمایش سهند ۲۰۲۵ در همین راستا طراحی شده و هدف آن ارتقای توانمندی جمعی در مقابله با تهدیداتی است که امنیت منطقه ای و جهانی را هدف قرار می‌دهد.

وی اظهار کرد: حضور گسترده و سطح بالای فرماندهان نظامی و امنیتی کشورهای عضو و غیرعضو این سازمان در این رزمایش نشانه محکم از تعامل، هم افزایی و اراده مشترک برای مقابله با تروریسم و افزایش پایداری امنیت در منطقه است.

وی اظهار امیدواری کرد: این رزمایش مایه صلح، امنیت و آرامش برای تمامی دولت های عضو سازمان همکاری شانگهای باشد.

انتهای پیام/