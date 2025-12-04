خبرگزاری کار ایران
مرحله نهایی رزمایش سهند ۲۰۲۵ آغاز شد
مرحله نهایی رزمایش سهند ۲۰۲۵ صبح امروز به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حضور یگان‌های نخبه کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای آغاز شد.

به گزارش ایلنا،  رزمایش سهند ۲۰۲۵ به میزبانی و طراحی نیروی زمینی سپاه و با حضور یگان های نخبه ارتش کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای انجام می‌شود.

ماهیت رزمایش سهند ۲۰۲۵ ضد تروریستی است.

امروز و در مرحله اصلی این رزمایش قرار است تمرینات نظامی و عملیات پاکسازی، تعقیب و گریز و رهایی گروگان‌ها توسط یگان‌های پیمان شانگهای انجام شود.

 

