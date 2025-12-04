خبرگزاری کار ایران
سرتیپ شیخ مطرح کرد:

لزوم تربیت نیروی انسانی متعهد و آموزش‌محور برای ایفای مأموریت‌های دفاعی

کد خبر : 1722734
معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروی انسانی متعهد در صحنه‌های پرخطر و در مواقع ضروری، همانند دوران دفاع مقدس، با ایستادگی و جانفشانی خاضر خواهد بود.

به گزارش ایلنا، به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ علیرضا شیخ، معاون اجرایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در آیین افتتاحیه یازدهمین دوره جامعه‌پذیری هنرآموزان که در مرکز آموزش درجه‌داری حضرت جوادالائمه(ع) نزاجا برگزار شد، با تأکید بر نقش محوری هنرآموزان در تحقق مأموریت‌های دفاعی، اظهار کرد: وظیغه پاسداری از تمامیت ارضی، استقلال و نظام جمهوری اسلامی، در آینده بر دوش توانمند شما عزیزان ارتشی و متخصصین سازمان خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه نیروی انسانی متعهد به عنوان بزرگ‌ترین سرمایه کشور، افزود: این نیرو در صحنه‌های پرخطر و در مواقع ضروری، همانند دوران دفاع مقدس و دیگر بحران‌ها، با ایستادگی و جانفشانی حاضر می‌شود.

معاون اجرایی ارتش، آموزش و پرورش صحیح را زمینه‌ساز انجام مطلوب مأموریت‌ها دانست و خطاب به هنرآموزان بیان کرد: با تلاش در فراگیری علوم و فنون نظامی و تقویت دانش و مهارت‌های تخصصی در این دوره‌ها، می‌توانید به اهداف تعیین‌شده دست یابید.

وی در خاتمه از اعزام هنرآموزان به یگان‌های سراسر کشور پس از ۸ هفته دوره آموزشی خبر داد و خاطرنشان کرد: ان‌شاالله پس از کسب دانش و گذراندن دوره‌های مقدماتی، به شریان‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در سراسر کشور تزریق خواهید شد و به عنوان بازوان نیروهای مسلح به پیشبرد اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران کمک خواهید کرد.

