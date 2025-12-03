به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سفر به استان یزد، با نمایندگان اقشار مختلف مردمی این استان دیدار کرد و طی سخنانی در این دیدار، اظهار کرد: مردم یزد متصف به تدین، تلاشگری و قناعت هستند و من بسیار خرسندم که برای دومین بار از زمان تصدی سمت ریاست قوه قضاییه در این استان حاضر می‌شوم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مقوله مبارزه قاطعانه با فساد گفت: مبارزه بدون تبعیض و همه‌جانبه با فساد و مفسد از اولویت‌های اصلی قوه قضاییه است؛ در این مسیر، فریاد‌هایی نیز بلند می‌شود، اما ما به این فریاد‌ها توجهی نداریم. البته تاکید داریم که مبارزه ما با فساد نباید شعاری باشد؛ اینکه شعار مبارزه با فساد داده شود و به اسم مبارزه با فساد، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور، مخدوش شود قطعاً امر درست و صوابی نیست.

رئیس دستگاه قضا بیان داشت: من از ۴ سال پیش که مسئولیت ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتم اهتمامم بر این بود که مقوله‌ی مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض با فساد را با مقوله‌ی تامین و تضمین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری جمع کنم.

رئیس عدلیه تصریح کرد: ما بر مبارزه عالمانه، حرفه‌ای و همه‌جانبه با فساد و مفسد تاکید مؤکد داریم و ایضاً معتقدیم که در این مسیر خطیر باید همه جوانب قانونی امر را رعایت و ملحوظ کرد.

قاضی‌القضات بیان داشت: در مسیر مقابله با فساد، بعضاً مطالبی نیز منتشر می‌شود که نادرست و ناصحیح است. فی‌المثل چندی پیش اعلام شد که یک قاچاقچی سوخت، در عرض دو ساعت، ۱۱ هزار میلیارد تومان جریمه را پرداخت کرده است؛ من بلافاصله پیگیری کردم؛ چرا که اساساً امکان بانکی چنین پرداختی وجود ندارد و اینگونه نیست که محکومی این مقدار پول را بیاورد و ما در باب منشاء آن کنکاش نکنیم؛ علی‌ایحال مشخص شد که مطلب منتشره نادرست است؛ سپس اصلاحیه‌ای از طرف فراجا صادر شد که مقصود ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است؛ آن هم پیگیری کردم و مشخص شد، نادرست است. این نمونه‌ای از اخبار مخدوش و خلاف واقع در حوزه مبارزه با فساد است الغرض، ما نمی‌توانیم به اسم مبارزه با فساد هر مطلب نادرست و غیر دقیقی را نشر دهیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به اظهارات دانشجویی که در این جلسه به مقوله‌ی ناترازی بانک‌ها معترض بود گفت: آن دانشجوی دغدغه‌مند درست می‌گوید و به حق از ناترازی برخی بانک‌ها گلایه دارد، اما آیا می‌دانید من در این رابطه چقدر پیگیری کردم و فریاد زدم که این مقدار نیز حاصل شده و یکی از بانک‌های ناتراز، اِعمال قانون شده و سایر امورات قانونی مرتبط در این راستا، در مسیر انجام است؟

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به توطئه‌های دشمن علیه ایران اسلامی، گفت: دشمن برای سال ۱۴۰۴ برنامه‌ها طراحی کرده بود و با امیدی خاص جنگ ۱۲ روزه را کلید زده بود. ما در این جنگ خسارت دیدیم و عزیزان بزرگی را از دست دادیم، اما توجه داشته باشید که دشمن در جنگ تحمیلی اخیر به هیچ یک از اهدافش نرسید.

رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به مقوله توسعه حل اختلاف، خاطر نشان کرد: قوه قضاییه آمادگی کامل دارد تا دعاوی مطروحه را هرچه بیشتر در قالب‌هایی نظیر داوری، میانجیگری و حل اختلاف، مختومه کند و به مصالحه کشاند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، آیت الله «ناصری» نماینده ولی فقیه در استان یزد به طرح مطالبی در رابطه با چگونگی ایجاد تحول و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها، با بهره‌گیری صحیح از قوه تفکر و تعقل پرداخت.

وی در ادامه گفت: حل مشکلات و مسائل کشاورزی و تقویت این حوزه در کشور، راه‌حل اصلی خنثی کردن تحریم‌های ظالمانه دشمنان است.

آیت‌الله ناصری همچنین به بیان برخی مشکلات حوزه پوشاک، نساجی و آب در استان یزد پرداخت و خواستار حل و فصل این مشکلات از سوی مسئولان مربوطه شد.

خانم «طاهری» نماینده خانواده‌های شهدا و ایثارگران استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات مجموعه قضایی این استان در همکاری با بنیاد شهید و در راستای رسیدگی به دغدغه‌های جامعه ایثارگری، خواستار در نظر گرفتن شعب ویژه برای ایثارگران در محاکم قضایی شد و بر ضرورت نظارت جدی دستگاه قضایی بر اجرایی شدن قوانین مرتبط با ایثارگران تاکید کرد.

حجت‌الاسلام «محمدی» نماینده جامعه روحانیون استان یزد نیز با بیان اینکه اقتدار قوه قضاییه باید به گونه‌ای باشد که هیچ مفسدی در کشور احساس امنیت نکند، از عدم اتقان برخی احکام قضایی انتقاد کرد.

وی در ادامه ضمن گلایه از اعتماد زیاد دستگاه قضایی به کارشناسان، خواستار تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر پرونده‌های مُسن و معوق دادگستری استان یزد شد.

خانم «حقیرالسادات» نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم اظهار کرد: قوانین بیمه‌ای و مالیاتی که به طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی تعلق می‌گیرند، عاملی بازدارنده در مسیر توسعه طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی کشور محسوب می‌شوند.

وی در ادامه به انتقاد از عدم اعطای تسهیلات رفاهی به اساتید دانشگاهی پرداخت.

نماینده اساتید دانشگاه و نخبگان استان یزد همچنین بر ضرورت قرار گرفتن شغل قضاوت در زمره مشاغل سخت تاکید کرد.

«دهقانی» نماینده کارگران استان یزد نیز طی سخنانی در این مراسم با بیان اینکه جامعه کار و تولید، همچنان محور اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی محسوب می‌شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری در راستای ارتقاء سطح امنیت شغلی کارگران تاکید کرد.

وی در ادامه، خواستار حذف یا محدودسازی قرارداد‌های موقت کار در مشاغل مستمر و همچنین بازگرداندن مالکیت بانک رفاه کارگران به سازمان تامین اجتماعی شد.

خانم «طباطبایی» نماینده فرهنگیان و فرهیختگان استان یزد نیز طی سخنانی اظهار داشت: تعامل دادگستری، استانداری و ادارات استان یزد با آموزش و پرورش، تا حد قابل توجهی عدالت آموزشی را در استان محقق کرده است.

وی در ادامه با بیان اینکه بی‌توجهی به جایگاه فرهنگیان، به منزله بی‌توجهی به آینده ایران عزیز است، خواستار اقدام مجدانه سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه صدور اسناد مدارس شد.

«نبی‌پور» نماینده اصناف و بازاریان استان یزد نیز، نظارت بر بازار را جزو مهم‌ترین وظایف و تکالیف اصناف دانست و گفت: چنانچه اتاق‌های داوری اصناف تشکیل شوند علاوه بر افزایش کیفیت آرا در این حوزه، زمان صدور آرا نیز به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

«ملا زینلی» نماینده اهالی فرهنگ، هنر و رسانه استان یزد نیز با بیان اینکه آثار فرهنگی و هنری دارای جنبه‌های پیشگیرانه و بازدارنده فراوانی هستند، تاکید کرد: حمایت از امنیت هنرمندان و رسانه‌ها، به معنای حمایت از خط پیشگیری از وقوع جرم است.