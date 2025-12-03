عظیمی راد در تذکر شفاهی:
اولویت دولت در آموزش و پرورش بجای حمایت از معلمان فقط ساخت مدرسه است
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس، با بیان اینکه دولت رفع مشکلات معلمان را رها کرده و فقط به دنبال ساخت مدرسه است تاکید کرد که با این نوع مدیریت فاتحه شغل انبیاء را خواندهایم.
به گزارش ایلنا، احسان عظیمیراد در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر شفاهی، گفت: آقای رئیس جمهور ما نمیدانیم قسم حضرت عباس شما را باور کنیم یا دم خروس را، شما اولویت خودتان را آموزش اعلام میکنید اما در عمل دولت شما هیچ اعتقادی به اولویت آموزش ندارد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: رکن اصلی در آموزش و پرورش معلمان عزیز هستند، شما وضعیت معلمان را رها کردید دست فرمان شما فقط ساخت مدرسه است، نه توجه به رفع مشکلات معلمان و این نوعی آب در هاون کوبیدن است.
وی تصریح کرد: این نماینده مردم در مجلس معلمی که پیامک حقوق خود را هنوز یک روز ابتدای ماه نگذشته نشان میدهد و حساب او پُر از خالی است، مایه شرم دولت و حاکمیت است. با این نوع مدیریت فاتحه شغل انبیاء را خواندهایم. آقای رئیس جمهور افزایش حقوق معلمان عزیز و اساتید گرانقدر مطالبه جدی است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: دکتر پزشکیان عزیز؛ چرا مردانه و شجاعانه به سازمان برنامه و وجود دستور نمیدهید قرارداد کارمعین نیروهای حقالتدریس آزاد را تایید کند با اینکه اعتبار آن فراهم است، چرا به وزیر آموزش و پرورش برای تعیین تکلیف معلمان نهضتی و پیش دبستانی و طرح امین دستور نمیدهید، چرا برای تعیین تکلیف مصوبه تاثیر قطعی معدل در پایه یازدهم و افزایش سن داوطلبان دانشگاه فرهنگیان دستور قاطع و تمامکننده نمیدهید.
عضو هیات رییسه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این بیتوجهی شما به نامههای ۲۰۰ نفر از نمایندگان ملت قابلقبول نیست و همان یک ذره امید به شما را نیز از بین خواهد برد.