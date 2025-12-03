به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین سیمایی صراف در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف دانشگاه پیام نور گفت: آقای رئیس جمهور تقاضایشان این است که دانشگاه پیام نور به مأموریت ذاتی خودش برگردد و الا اساسا ایشان دنبال منحل کردن یا ادغام این دانشگاه نبوده و نیستند.

وی افزود: بازگشت به اساسنامه هم اتفاقا باعث رشد دانشگاه و تثبیت موقعیت شغلی استادان و کارکنان خواهد شد.

