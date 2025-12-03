کشوری در نطق میان دستور:
سفره مردم هر روز کوچکتر میشود؛ تصمیمها نباید به فردا موکول شود
نماینده قائمشهر و سوادکوه با انتقاد از فشارهای معیشتی و تأخیر در تصمیمگیریهای اقتصادی، خواستار اقدام فوری برای کنترل تورم، اصلاح سیاستهای توزیعی و حمایت از تولید شد. او همچنین مشکلات زیرساختی و درمانی مازندران، وضعیت کشاورزان و نارساییهای حوزه راه، بهداشت و ورزش استان را به وزرای مختلف گوشزد کرد.
به گزارش ایلنا، علی کشوری در نشست علنی چهارشنبه (۱۲ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در ابتدای نطق ضمن سلام و درود به ملت ایران و مردم حوزه انتخابیه گفت: لازم می دانم سالروز حماسه سازی های هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و ۴۴ مین سالگرد شهید امیر سرلشکر خلبان "احمد کشوری" را گرامی بدارم، شهیدی که نه تنها یک قهرمان ملی، بلکه پدر، معلم و الگویی برای نسلی از دلیر مردان و آینده سازان این سرزمین است.
نماینده قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز امنیت کشور مرهون جان فشانی امثال شهید کشوری است، افزود: او که جسم مطهرش زنده زنده در آتش سوخت تا هویت آیندگان این سرزمین نسوزد.
وی خطاب به مسولان، بیان کرد: همکاران؛ امروز سخن من از دل مردم برمیخیزد، از سفرههایی که هر روز کوچکتر میشود، از دغدغههایی که هر صبح بر قلب پدران خانوادهها سنگینی میکند؛ آنچه امروز در کوچه و بازار میبینیم، تصویری است روشن از فشارهای بی سابق ای که امروز بر زندگی مردم سایه افکنده است؛ مردم امروز بیش از هر زمان دیگری چشم به خانه خودشان "خانه ملت" دارند. معیشت دیگر یک عدد و رقم نیست، روزی شرافتمندانه مردم، ستون عزت جامعه است، اگر این ستون لرزان شود؛ اعتماد عمومی نیز آسیب خواهد دید.
کشوری ادامه داد: با صراحت میگویم؛ ما نیازمند اقدام فوری برای کنترل تورم، حمایت از تولید داخلی،اصلاح سیاستهای توزیعی و ایجاد سازوکارهای موثر برای حفظ قدرت خرید مردم هستیم. هیچ تصمیمی نباید به فردا موکول شود؛ چون مردم ما هر روز بهای فرداهای عقب افتاده در تصمیم مسئولین را می پردازند.
نماینده مردم مازندران در مجلس دوازدهم با اشاره به مشکلات بازنشستگان خطاب به رئیس جمهور، تاکید کرد: در این روزها،بازنشستگان کشور به ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح که عمری را در راه امنیت کشور صرف کردهاند، با مشکلات جدی معیشتی و درمانی روبرو هستند؛همسانسازی حقوق، بهبود بیمه درمانی و رفع تبعیضها را به عنوان یک اولویت مهم پیگیری کنید.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس خطاب به قالیباف و نمایندگان مجلس، مطرح کرد: ریاست مجلس، همکاران گرامی؛ استان مازندران با ظرفیتهای کمنظیر طبیعی و اقتصادی، امروز با مجموعهای از معضلات اساسی روبروست که نیازمند توجه فوری است. وضعیت راهها و جادههای سوادکوه، جویبار، قائمشهر و سیمرغ سالها است که نیازمند ایمنسازی و بهروزرسانی است. خسارتهای جانی، ترافیک و فرسودگی مسیرها بار سنگینی به مردم وارد کرده است که باید فوراً حل شود.
کشوری ادامه داد: لازم است از تلاشهای بیوقفه وزیر راه و شهرسازی که در اجرای پروژههای مهم استان مازندران، به ویژه پروژه "پل سفید" که پس از ۲۵ سال فعال شده تا سال آینده به بهره برداری برسد، تشکر ویژه داشته باشم.
نماینده قائم شهر در مجلس خطاب به ظفرقندی وزیر بهداشت و درمان اظهار کرد: کمبود فضاهای بیمارستانی ،تجهیزات تخصصی و کمبود پزشکان متخصص در حوزه انتخابیه اینجانب،بیداد میکند. این میزان امکانات، جوابگوی جمعیت ساکن نیست،چه برسد به اینکه شاهد حجم عظیمی از مسافران از کل کشور هستیم.مردم ما قانعاند،لااقل برای سلامت پایتخت نشینان که به سفر میآیند،فکری کنید.
وی با اشاره به مشکلات کشاورزی استان مازندران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: مشکلات کشاورزان، دامداران،مرغداران ،زنبورداران استان مازندران کی قرار است حل شود؟ برنجکاران ما با مشکل فروش محصول بویژه احتکار برنج در انبارهای سودجویان و همچنین واردات برنج بی کیفیت با ارز ترجیحی و روال دلالی مواجه هستند،چه زمانی میخواهید دست دلالان را از بازار کشاورزی قطع کنید؟ ضمناً موضوع امروز امور اراضی و تداخلات ،را ویژه پیگیری کنید.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: برای اولین بار اعضای کمیسیون اصل ۹۰ به مازندران سفر کردند و موضوعات مهمی را در جهت احقاق حق مردم، مبارزه با فساد و حل مشکلات ریشهدار اداری مورد بررسی و بازدید میدانی قرار دادند؛ از جمله مسئله رفع تداخلات اراضی که بسیاری از مردم مازندران با آن مواجه هستند، لازم است امور اراضی برای احقاق حق مردم در انجام امور محوله کوتاهی نکند.
نماینده قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس بیان کرد: از کشتیگیران و مدال آوران عزیز استان مازندران به ویژه بانوان ورزشکارنمان تقدیر و تشکر فراوان دارم که همواره پرچم پرافتخار کشور را در سراسر دنیا به اهتزاز در میآورند، اما تاسف بار است که امکانات ورزشی کافی،سالنهای استاندارد و حمایت از ورزشهای انفرادی،رزمی و پایه همچنان در شان استعدادهای این استان نیست وزیر ورزش و جوانان؛مازندران را نه به عنوان یک استان معمولی، بلکه به عنوان استان نمونه در تمام رشتههای ورزشی ببینید.
کشوری در پایان ضمن پخش بخشی از وصیت نامه "شهید فخری زاده" خاطرنشان کرد: نکته پایانی اینکه همانطور که میدانیم رهبر انقلاب فرمودند؛ «انقلابیگری به داد و فریاد کردن نیست»، امروز برخی از افراد که به "شهید حاج قاسم سلیمانی" میتاختند و اکنون خود را انقلابی میدانند،امروز به یار حاج قاسم سلیمانی یعنی "دکتر قالیباف" میتازند.وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ.