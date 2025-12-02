به گزارش ایلنا، نشست بهینه‌سازی مصرف انرژی به ریاست وزیر کشور و با حضور دستگاه‌های ذیربط در وزارت کشور برگزار شد.

در این نشست که با حضور معاونان وزارتخانه‌های نیرو و نفت، شرکت ملی گاز، سخنگوی دولت، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، نماینده ویژه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها برگزار شد، ضمن تبادل اطلاعات و آخرین تصمیمات در حوزه مدیریت ناترازی انرژی، تصمیماتی در خصوص نحوه همکاری دستگاه‌ها و درخواست از مردم برای همراهی در این زمینه، اتخاذ شد.

وزیر کشور در این نشست بر لزوم افزایش ذخیره سوخت در نیروگاه‌ها تأکید کرد و گفت: لازم است با راه‌اندازی پویش در رسانه‌ها و همکاری دوباره مردم، امسال نیز از این مسئله عبور کنیم.

وی با تأکید بر اینکه دستگاه‌های دولتی باید در صرفه‌جویی پیشگام باشند، تصریح کرد: مشترکانی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، با قطعی مواجه خواهند شد که البته این اقدام از دستگاه‌های دولتی آغاز می‌شود.

براساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، مومنی همچنین از تمام دستگاه‌های ذی‌ربط خواست که از حداکثر توان خود برای خدمت‌رسانی در راستای تأمین انرژی مورد نیاز مردم استفاده کنند.