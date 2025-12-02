وی با اشاره به اینکه در جوامع اسلامی و در میان مسلمانان نیز علی‌رغم اینکه صاحب‌نظران تلاش‌های بسیاری داشتند، اما به طور نظام‌مند کمتر به این موضوع پرداخته شده است؛ اظهار کرد: ما به عنوان یک مسلمان معتقدیم که موازین اسلامی و دین مبین اسلام، در همه جهات کامل بوده و است. در حوزه معارف و در حوزه فکر و اندیشه، عالی‌ترین مبانی را در دین اسلام دارد. اسلام برای احیای انسان آمد و برای رشد، تعالی و تکامل انسان برنامه دارد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان تصریح کرد: یک چنین دینی قرن‌ها قبل از اینکه غرب به حقوق و آزادی‌های مردم بپردازد، پرداخته است و نسبت به آن نظرات روشنی دارد. پیام قرآن همواره این بوده که ما آمدیم تا بندها را از پای شما باز کنیم؛ «وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِی کَانَتْ عَلَیْهِمْ» (آیه ۱۵۷ سوره اعراف) این آیه مبنای آزادی انسان‌ها از همه قیودها چه قیود درونی و نفسانی و چه قیود بیرونی همچون ظلم و ستم دیگران است.

وی افزود: وقتی چنین دینی با ارزش‌های والا داریم که برای رهایی انسان‌ها از همه بندها نازل شده است، پس اسلام بیش از ۱۴۰۰ سال پیش بحث آزادی و حقوق را مطرح کرده است. اسلام هم در ۱۴۰۰ سال پیش اصول و قواعد داشته و هم در طول تاریخ به آن پرداخته است.

رئیس همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» در ادامه سخنان خود درباره «حقوق بشر غربی» گفت: وقتی غرب از حقوق بشر صحبت می‌کند، یک واژه تهی از معنا به نظر می‌رسد. از حقوق بشر صحبت می‌شود، اما هزاران نفر در غزه، فلسطین، لبنان به خاک و خون کشیده می‌شوند. حتی برخی از آنها به این جنایت‌ها افتخار هم می‌کنند.

کدخدایی با بیان اینکه به تعبیر برخی از بزرگان اسلام، بزرگترین شعار این دین آزادی بوده است؛ افزود: از دید اسلام، انسان تا آزاد نباشد نمی‌تواند انسان بماند. ما معتقدیم که آزادی لازمه تکامل و رشد انسان است. یکی از اندیشمندان بزرگ اسلامی که در حوزه حقوق و آزادی‌ها به مدت ۵ دهه قلم زده و سخنرانی کرده، آیت‌الله العظمی خامنه‌ای هستند. ایشان از قبل از انقلاب اسلامی درباره آزادی و حقوق مردم سخنرانی و کتاب داشته‌اند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: ایشان ۴۰ سال قبل در خطبه‌های نمازجمعه تهران سخنرانی‌های تفصیلی درباره حقوق مردم و آزادی‌ها داشتند. ایشان آزادی را به عنوان یک موهبت الهی می‌دانند که در دین اسلام جایگاه ویژه‌ای دارد. در نگاه ایشان، آزادی موجب رشد و تکامل انسان‌ها می‌شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان آزادی در نگاه رهبر معظم انقلاب را هم حق و هم تکلیف دانست و گفت: آزادی حق است؛ چراکه انسان حق دارد زندگی خدادادی داشته باشد و سرنوشتش را خودش تعیین کند. همچنین آزادی تکلیف است؛ چراکه براساس آموزه‌های قرآنی برای رهایی و آزادی از دیگران باید قدم برداشت و جهاد کرد. جهاد در برابر کفار و ظلم، تلاش برای آزادی خود و دیگران است.

رئیس همایش بین‌المللی «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای» بیان کرد: این همایش قصد دارد تا حقوق و آزادی‌ها را از منظر فکری رهبر معظم انقلاب بیان کند. شاید خیلی‌ها مقام معظم رهبری را با جایگاه سیاسی، اجتماعی و اجرایی ایشان بشناسند، اما ما در این همایش درصددیم تا وجه اندیشه‌ای ایشان را تبیین کنیم.

وی افزود: وقتی از من خواسته شد تا چنین همایشی برگزار کنم، شرط کردم که تنها در حوزه فکری و اندیشه‌ای برگزار خواهم کرد و نه سیاسی. توصیه‌ای که ایشان در ده سال اخیر در سخنرانی‌هایشان خطاب به همه اندیشمندان اسلامی داشتند این بود که «ما باید برای فکر و اندیشه فکری بکنیم». این فکر باید در منظومه‌ای شکل بگیرد؛ یعنی در روش‌شناسی، روش منظمی داشته باشد.

رئیس پژوهشکده شورای نگهبان خاطر نشان کرد: نقصی که شاید ما در جهان اسلام داریم، این است که اندیشه‌های خودمان را در یک چارچوب نظام‌مند ارائه نکردیم و اقدامی هم در آن راستا انجام ندادیم.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوال یکی از میهمانان بیان کرد: اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سال ۱۹۸۰ صادر شد، اما پس از آن جامعه اسلامی اقدامی در این راستا انجام نداده است. ما مسلمانان همواره مورد هجمه هستیم که حقوق بشر و آزادی‌ها را قبول نداریم. باید دبیرخانه دائمی برای ترویج این موضوعات شکل بگیرد و جایگاه آزادی و حقوق را در دین اسلام شرح بدهیم و ترویج ببخشیم.

بر اساس این گزارش، همایش بین‌المللی حقوق ملت و آزادی‌های مشروع فردا (چهارشنبه ۱۲ آذر) همزمان با روز بزرگداشت قانون اساسی باحضور میهمانان داخلی و خارجی در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.