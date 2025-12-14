واکنش وزیر آموزش و پرورش به پخش آهنگ در مدارس؛ جای این کارها در مدرسه نیست

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، در رابطه با نحوه برگزاری صبحگاه در مداراس و ضرورت برگزاری این مراسم در ساعات اولیه مدرسه گفت: ما چهارچوبی در این خصوص نوشتیم. صبحگاه مدرسه چارچوب خاصی دارد؛ بنابراین، این چارچوب را به شما ارائه می‌دهم و شما به عنوان مدیر مدرسه، بر اساس اقتضائات منطقه و بوم خود، می‌توانید آن را اجرا می‌کنید. برای مثال، فرض کنید من می‌گویم که صبحگاه مدرسه، یک ربع باشد و قرآن خوانده شود، اینکه چگونه و توسط چه کسی این قرائت انجام شود، در اختیار مدیر مدرسه است.

ورزش صبحگاهی در صبحگاه مدرسه، بچه‌ها را سرحال می‌آورد

وی ادامه داد: گاهی برخی افراد سرود جمهوری اسلامی ایران را به‌قدری زیبا اجرا می‌کنند؛ باید به این‌ها توجه کنیم. همچنین، ورزش صبحگاهی در صبحگاه مدرسه، بچه‌ها را سرحال می‌آورد. در مورد تغذیه مدرسه، ما در دوران ابتدایی شیر و سایر موارد را دنبال می‌کنیم.

پخش آهنگ در صبحگاه مدارس مورد تایید ما نیست

کاظمی در خصوص پخش موسیقی در صبحگاه مدارس اظهار کرد: ما در مدرسه، چیزی به نام آهنگ نداریم و من نمی‌فهمم منظورتان چیست، مدرسه جای تربیت، آموزش و فعالیت‌های گروهی است. حال اگر از میان ۱۲۳ هزار مدرسه، دو مدرسه پیدا شوند که برخلاف شئونات فرهنگی و هنجارهای جامعه ما کارهایی انجام دهند که جای آن در فضای مدرسه نیست، این موارد به هیچ‌وجه مورد تأیید ما نیست، کجا ما چنین مسائلی داریم؟ هر جایی، شئونات خاص خود را دارد و مدرسه فضای مقدسی است که در آن تربیت شکل می‌گیرد. قطعاً جای این کارها در مدرسه نیست و ما هم آن را تأیید نمی‌کنیم.

