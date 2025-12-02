خبرگزاری کار ایران
هم‌اندیشی رسانه‌های جریان انقلابی با شورای اطلاع‌رسانی دولت

جلسه هم‌اندیشی رسانه‌های جریان انقلابی با شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه هم‌اندیشی شورای اطلاع‌رسانی دولت با مدیران و نمایندگان رسانه‌های جریان انقلابی، با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و علی احمدنیا رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت در سالن جلسات شورای اطلاع‌رسانی دولت برگزار شد.

در این نشست، مدیران رسانه‌ها ضمن گفت‌وگو و تبادل نظر، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد اطلاع‌رسانی دولت، تقویت حمایت رسانه‌ای و تبیین هرچه بهتر دستاوردها و اقدامات دولت به‌منظور امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی در جامعه ارائه کردند. 

