هماندیشی رسانههای جریان انقلابی با شورای اطلاعرسانی دولت
جلسه هماندیشی رسانههای جریان انقلابی با شورای اطلاعرسانی دولت برگزار شد.
به گزارش ایلنا، جلسه هماندیشی شورای اطلاعرسانی دولت با مدیران و نمایندگان رسانههای جریان انقلابی، با حضور الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاعرسانی دولت و علی احمدنیا رئیس امور اطلاعرسانی دولت در سالن جلسات شورای اطلاعرسانی دولت برگزار شد.
در این نشست، مدیران رسانهها ضمن گفتوگو و تبادل نظر، پیشنهادهایی برای بهبود عملکرد اطلاعرسانی دولت، تقویت حمایت رسانهای و تبیین هرچه بهتر دستاوردها و اقدامات دولت بهمنظور امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی در جامعه ارائه کردند.