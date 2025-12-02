نهایی شدن انتقال ۱۸ شهروند ایرانی زندانی از کویت و گرجستان به کشور
با پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین، ۱۸ شهروند زندانی ایرانی از کشورهای کویت و گرجستان، به کشورمان منتقل خواهند شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت ستاد حقوق بشر، اداره کل همکاریهای بینالملل حقوقی و قضایی اعلام کرد: متعاقب پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین، ۱۸ زندانی ایرانی از کشورهای کویت و گرجستان، جهت ادامه محکومیّت خود به کشورمان منتقل میشوند.
بر اساس این گزارش، در چارچوب موافقتنامه انتقال محکومین به حبس، میان ایران و کویت و با پیگیریهای مشترک کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و موافقت معاونت امور بینالملل قوه قضائیه، ۱۴ شهروند ایرانی زندانی از کویت، چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّت خود به کشورمان منتقل میشوند.
همچنین طبق مصوبه پنجاه و هفتمین جلسه کمیته انتقال محکومین و هماهنگیهای صورت گرفته با مقامات وزارت دادگستری گرجستان، ۴ نفر از شهروندان زندانی ایرانی در این کشور، ۲۱ آذر ۱۴۰۴ جهت گذراندن ادامه مدت محکومیّتشان به ایران منتقل خواهند شد.
شایان ذکر است که قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ۱۸ کشور موافقتنامه انتقال محکومین و لازم الاجرا دارد.
معاونت امور بین الملل قوه قضائیه همچنین با ۱۳ کشور فرایند انعقاد موافقتنامه انتقال محکومین را به منظور افزایش خدمت رسانی به ایرانیان خارج از کشور در دستور کار دارد.