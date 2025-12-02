خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طی حکمی از سوی رییس‌جمهور؛

رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی شد

رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی شد
کد خبر : 1722060
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس جمهور در اجرای قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند، آقای محمد رئیس‌زاده را برای مدت 4 سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با صدور حکمی ضمن انتصاب آقای محمد رئیس‌زاده به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انتظار دارد ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد رئیس‌زاده

در اجرای ماده (9) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 25 فروردین 1383 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ 7 آذر 1404، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جناب‌عالی، به موجب این حکم برای مدت 4 سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاست‌های راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهره‌گیری از کلیه ظرفیت‌های موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.

توفیقات روزافزون آن‌جناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی