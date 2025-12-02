طی حکمی از سوی رییسجمهور؛
رئیسزاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی شد
رئیس جمهور در اجرای قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند، آقای محمد رئیسزاده را برای مدت 4 سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با صدور حکمی ضمن انتصاب آقای محمد رئیسزاده به عنوان رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انتظار دارد ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای محمد رئیسزاده
در اجرای ماده (9) قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 25 فروردین 1383 مجلس شورای اسلامی و با عنایت به رأی اکثریت اعضای مجمع عمومی آن سازمان در جلسه مورخ 7 آذر 1404، نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم برای مدت 4 سال به عنوان «رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران» منصوب میشوید.
انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی؛ ضمن اتخاذ سیاستهای راهبردی متناسب و نظارت دقیق بر حسن اجرای امور و با بهرهگیری از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت به پیشبرد و اصلاح امور پزشکی، حفظ و صیانت از حقوق صنفی شاغلان حِرف پزشکی و حقوق بیماران و تحقق سایر اهداف کلان آن سازمان براساس مقررات و ضوابط قانونی مصوب اهتمام حداکثری مصروف دارید.
توفیقات روزافزون آنجناب را در انجام شایسته وظایف محوله از درگاه خداوند متعال خواستارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران