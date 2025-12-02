روند آزادی طبری از زندان غیرشفاف است

به گزارش ایلنا، میثم ظهوریان در نشست علنی سه شنبه( یازدهم آذر ماه) مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود با انتقاد از تاخیر در اجرای قانون در مورد بانک آینده گفت: در پرونده بانک آینده شاهد تاخیر در تصمیم گیری بودیم پرونده ای که می شد در سال 92 تعیین تکلیف شود و باعث شد زیان این پرونده که در سال 92 با 4 همت قابل مدیریت بود امروز با500 همت در مورد آن تصمیم گیری شود و بار آن بر دوش عموم مرد بیافتند و متاسفانه امروز هم کوتاهی قوه قضائیه در رسیدگی به مقصرین اصلی و برخورد با افرادی که با تخلفات این باند مواجهه داشتند این برداشت را برای مجموعه متخلفین ایجاد کرده که میشود از جیب مردم زیان ساخت، پولشویی کرد،ریسک کرد و بعد هم هیچ تبعاتی متحمل نشد و به ریش مردم خندید.

وی افزود: پرونده های دیگری نیز از این جنس وجود دارد که دارای ابهامات زیادی هستند، آزادی آقای اکبر طبری بدون توضیح اینکه پرونده ایشان دقیقا چه مسیری را طی کرد که حکم تغییر کرد و پرونده بابک زنجانی که بدون پرداخت کامل بدهی برای مسئولین بانک مرکزی و مدیران و نمایندگان شاخ و شانه می کشد غیر شفاف است.

نماینده مردم مشهد گفت: مفسدین بانک سرمایه از داخل بانک علیه بانک حکم می گیرند و پرونده هایی نظیر کرسنت که چندین میلیارد دلار برای مردم ضرر ساختند بلاتکلیف مانده و مجموع این اتفاقات عملا برداشت ناکارآمدی و عدم جدیت در برخورد با فساد را ایجاد می کند که نیازمند یک تغییر جدی در رفتار دستگاه قضایی دارد.

وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مشکلات نظام سلامت تصریح کرد: آشفتگی و نابه سامانی نظام سلامت روز به روز در حال افزایش است و دسترسی به خدمات سلامت یکی از اولیه ترین و پایه ای ترین حقوق مردم است که در اصل 43 قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته اما سیاست های غلط در وزارت بهداشت در طول زمان که در سالهای اخیر هم به شدت تشدید شده دسترسی به خدمات را برای مردم تبدیل به کالای لوکس کرده است.

ظهوریان با انتقاد از تورم بالای خدمات پزشکی تصریح کرد: در سال اخیر بالاترین تورم در حوزه بهداشت را داشتیم که ناشی از افزایش افسار گسیخته تعرفه های درمانی و ویزیت است که بین 93 تا113 درصد افزایش پیدا کرده و در حالی که افزایش حقوق مردم نهایت بین 20 تا 30 درصد بوده است و این فشار را در دسترسی مالی پزشکان را بیشتر کرده و از سمت دیگر دسترسی فیزیکی به پزشک نیز به دلیل سیاست های وزارت بهداشت سخت شده است.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: مقاومت عجیبی که وزارت بهداشت در مسیر افزایش ظرفیت و آموزش پزشکی و تربیت نیرو دارد باعث مشکلاتی شده و آمار نشان می دهد 85 درصد درمان های سرپایی در بخش خصوصی انجام می شود.

انتهای پیام/