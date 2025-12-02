حاجی دلیگانی در تذکر شفاهی:
چرا دولت مانع از توزیع برنج وارداتی شده است
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس با انتقاد از ممانعت دولت از توزیع برنج وارداتی از مسئولان مربوطه خواست تا در رابطه با دلیل رها شدگی بازار پاسخگو باشند.
به گزارش ایلنا، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۱۱ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: آیا مسئولان مربوطه خبر دارند که ۱۰ روز است برنج وارداتی کمیاب شده است و این در حالی است که یک کیلو از آن حداقل میتواند یک وعده غذایی خانوادهها را تامین کند.
نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چرا دولت مانع توزیع برنج وارداتی شده است، لازم است مسئولان مربوطه در این زمینه پاسخگو باشند. برنامه دولت در این زمینه چیست، یک نفر از دولت مردان دلیل کمبود برنج وارداتی را شفاف کنند.
وی تصریح کرد: آیا یک خانواده کم درآمد میتواند برنج کیلویی ۳۵۰ هزار تومان را جایگزین برنج کیلویی ۵۰ هزار تومان کند؟ یک فرد بازنشسته با دریافت ۱۳ میلیون تومان حقوق که باید نصف آن را بابت اجاره بپردازد چگونه باید سایر امورات خود را بگذراند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: نرخ تورم در طول سه ماه گذشته از ۳۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده است و کسی پاسخگو نیست، از سوی دیگر یارانه مردم را قطع میکنند، بعد میگویند هیج اتفاقی نیفتاد. این نشان میدهد سامانه ایرانیان حساب و کتاب ندارد.
وی افزود: چرا کسی پاسخگوی دلیل رها شدگی اقتصاد نیست، چرا کسی بر بازار نظارت ندارد؟ مسئولانی که اسم خود را مدیر گذاشتهاند اگر توانایی ندارند کنار بروند و اداره اقتصاد را به مردم بسپارند چرا که یک بقال سر خیابان اقتصاد را بهتر از آنها اداره میکند.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: اگر چهار فرد با انگیزه در جایگاه مسئول قرار گرفتهاند به میدان آمده و جلوداری کنند. چرا در کشوری که این همه ظرفیت داریم مردم باید ناامید شوند. پشت صحنه این نوع مدیریت کشور چیست؟
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا خواست نسبت به شناسایی و برکناری مدیران بیانگیزه اقدام کنند چرا که معتقد است این همان نفوذ است که مردم را ناراضی کرده است آن هم در شرایطی که مردم در صحنه هستند و نظام و کشور را دوست دارند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تصریح کرد: گاز مایع در پالایشگاهها به صورت فلر میسوزد، چرا همین گاز را به مردم نمیدهند تا برای خودروهایشان استفاده کنند؟ چرا کمیسیون انطباق مانع گران شدن بنزین نشد؟
حمیدرضا حاجی بابایی که ریاست صحن را برعهده داشت در پاسخ به وی گفت: واقعا پیامهایی که نمایندگان در مجلس با سوز دل بیان میکنند حاکی از حال یک بخش عمدهای از مردم به خصوص قشر کم درآمد است که میطلبد به طور دقیق مورد توجه قرار گرفته و حریم مردم حفظ شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: از همه بدتر این است که مسئولان دولتی در این زمینه به مردم گزارش نمیدهند و این در حالی است که آنها باید در یک برنامه ویژه تلویزیونی لحظه به لحظه به مردم گزارش بدهند، شاید برخی از موارد واقعیت نداشته باشد.
وی یادآور شد: حال عمومی اقشار کم درآمد خوب نیست. توقع نمایندگان از دولت و مسئولان این است که به وضعیت مردم رسیدگی کنند.
حاجی بابایی یادآور شد: در مورد مطلبی که پیرامون کمیسیون انطباق مطرح شد باید متذکر شوم که انطباق باید معمولا با قوانین مغایرت نداشته باشد.