به گزارش ایلنا، علیرضا نثاری در نشست علنی امروز ۱۱ آذر ماه مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن تبریک به مردم شریف شهرستان نهاوند به مناسبت قهرمانی جناب آقای محمد سیاوشی در مسابقات کشتی آزاد ناشنوایان المپیک ۲۰۲۵ توکیو و قهرمانی تیم ملی قطع عضو ایران که علی جعفری دروازه بان خوب این تیم که بهترین گلر هم شد و انشاالله استمراری این قهرمانی‌ها را در شهرستان نهاوند که مهد ورزش هست داشته باشیم، گفت: جناب آقای رئیس جمهور نمی‌دانم واقعا همکاران ما نمایندگان ملت بزرگ ایران با چه زبانی این موضوع را بگویند، وزرای محترم شما حتماً در این سرزمین زندگی می‌کنند آیا نمی‌بینند که مردم عزیز از گرانی دارند رنج می‌برند آیا این شرایط را از نزدیک نمی‌بینند.

وی افزود: افزایش قیمت بنزین احتمالاً هدیه‌ای به مردم بابت آرامش بازار و کاهش قیمت‌هاست؟! احتمالاً باعث کاهش قیمت دلار و ارز خواهد شد، احتمالاً به دلیل افزایش رفاه عمومی است آیا معنی این تحرکات باز هم دست کردن دولت در جیب مردم نیست؟

