پیشنهاد سخنگوی قوه درخصوص مهریه

سخنگوی قوه درباره نامه آیت الله سبحانی به رئیس قوه قضاییه درخصوص استفاده از واژه عندالاستطاعه به جای عندالامطالبه توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اصغر جهانگیر در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا مبنی براینکه آیت الله سبحانی در نامه ای به رئیس قوه قضاییه خواستار استفاده از واژه عندالاستطاعه به جای عندالامطالبه شده اند نظر قوه قضاییه در این باره چیست گفت: عندلاستطاعه اصولا یک مسئله فقهی است و اصولا وقتی کسی می خواهد خودش را  بدهکار کند باید استطاعت پرداخت داشته باشد اگر کسی میخواهد  زیر بار مسئولیتی برود اما از قبل معلوم است که هیچ استطاعتی ندارد، برخی از علما به این موضوع که فردی صرف اینکه عندالمطالبه را بپذیرد و با همین کلمه مطالبه بخواهیم، بدهکارش کنیم و او را به زندان بفرستیم و نتواند حق و حقوق همسرش را پرداخت کند، از نظر فقهی ایراداتی دارند. 

وی ادامه داد: نظر برخی از علما این است که اگر از ابتدا معلوم شود که فردی اصولاً استطاعت پرداخت ندارد باید بحث مهریه‌ها به صورت عندلاستطاعه باشد تا هم طرفین بدانند که با چه کسی قرارداد می‌بندند و به نوعی برای ازدواج توافق می‌کنند و همین که از نظر مالی زمینه گرفتاری برای دو طرف ایجاد نشود اگر بدانیم که کسی در حد استطاعتش بدهکار است و با لحاظ این مسئله با او ازدواج صورت بگیرد در صورتی که نتوانست به تعهداتش عمل کند بلافاصله از نظر حقوقی می شود در حد استطاعتی که داشته آن را جبران کرد و چیزی را که تعهد کرده پرداخت کند ولی اگر اینطوری نباشد مثل خیلی از کسان دیدیم دچار مشکل می شوند.

وی تصریح کرد: ما هم باید مراقبت کنیم که مسائل تسهیل ازدواج فراهم شود که بی جهت خانم ها به دلیل مهریه های سنگین با تاخیر در امر ازدواج روبرو نشوند همین که در صورتی که خدای نکرده توافق ازدواج منجر به طلاق و جدایی شد گرفتاری‌های بعدی برای خودشان و خانواده های طرفین ایجاد نشود شاید یکی از راه هایی که می شود انجام داد این  است که ما بیایم بیمه مهریه را راه اندازی کنیم اگر کسی ادعا دارد که من می‌خواهم به شما این مقدار مهریه را پرداخت بکنم، در حدی که این ادعا را دارد؛ بیمه در صورتی که پذیرفت یعنی بررسی کرد و می داند که ایشان استطاعتش را دارد،  حق بیمه‌ای برای آن پرداخت می شود، در چنین صورتی اگر خانمی خواست مهریه اش را وصول کند دیگر کاری به شوهر ندارد و از طریق بیمه می تواند اقدام کند.

وی تصریح کرد: این یک راهی است که نظرم می شود عملیاتی شود که هم حقوق خانم ها حفظ شود و هم اینکه افراد بی جهت وعده های دروغین ندهند و خانواده های خودشان و دیگران را گرفتار بکنند همینطور جامعه و قوه قضاییه و پلیس و دادگاه و زندان را درگیرنکنند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
