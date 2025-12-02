خبرگزاری کار ایران
پاسخ قوه قضائیه به ادعایی درباره پرونده اختلاف بین دانشجویان ایرانی و لبنانی در دانشگاه خواجه نصیر

مرکز رسانه قوه قضائیه به ادعایی درباره پرونده اختلاف بین دانشجویان ایرانی و لبنانی در دانشگاه خواجه نصیر پاسخ داد.

به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: اخیرا برخی جریان‌های خبری که با همراهی رسانه‌های ضد انقلاب نیز ادامه یافته است، مدعی شده‌اند در پرونده‌ای مربوط به اختلاف بین دانشجویان ایرانی و لبنانی در دانشگاه خواجه نصیر، با یک تماس تلفنی قاضی دادگاه و رای پرونده تغییر کرده است.

پیگیری ماجرا از دادستانی تهران نشان می‌دهد که اختلاف بین ۳ دانشجوی ایرانی و ۳ دانشجوی لبنانی رخ داده که در پی آن شکایتی در مرجع قضایی ثبت می‌شود.

در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده ۲ دانشجوی ایرانی رضایت خود را اعلام می‌کنند. در ادامه رسیدگی به پرونده یک دانشجوی ایرانی که شاکی پرونده بوده و ۳ دانشجوی لبنانی برای انجام تحقیقات به دادسرا دعوت می‌شوند.

در زمان مراجعه به دادسرا، دانشجوی ایرانی اعلام می‌کند که در ازای دریافت مبلغ ۲۵ میلیون تومان رضایت می‌دهد. این دانشجو با دریافت ۲۵ میلیون تومان رضایت خود را اعلام و پرونده بسته می‌شود. 

ادعا‌های مطرح شده بر عدم احضار دانشجویان لبنانی و تغییر قاضی صحت ندارد و این پرونده با رضایت دانشجوی ایرانی به عنوان شاکی خصوصی و در ازای دریافت مبلغی مختومه شده است.

