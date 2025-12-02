خبرگزاری کار ایران
عیادت عارف از سقاب اصفهانی

عیادت عارف از سقاب اصفهانی
معاون اول رییس‌جمهور با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از سقاب اصفهانی عیادت کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف از اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رییس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی که بر اثر تألمات روحی ناشی از درگذشت همسر و مصدومیت فرزندانش در سانحه رانندگی در بیمارستان بستری است، عیادت کرد.

معاون اول رییس‌جمهور در جریان این عیادت، با تسلیت مجدد به سقاب اصفهانی، برای وی آرزوی صبر در برابر این مصیبت تلخ و برای فرزندانش‌ آرزوی سلامتی و بهبودی کرد.

عارف همچنین از اقدام اخلاقی، ارزشمند و خیرخواهانه سقاب اصفهانی برای آمادگی جهت اهدای اعضای بدن فرزندش تمجید کرد.

حجت الاسلام محسن قمی معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری، علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد، سیدکامل تقوی‌نژاد دبیر هیآت دولت و الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز در این عیادت حضور داشتند.

