رستمی در تذکر شفاهی:
چرا برای استخدام نیروهای شرکتی تصمیمگیری نمیشود؟
به گزارش ایلنا،محمد رستمی در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ آذرماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری خطاب به مسئولان اجرایی کشور، گفت: جناب آقای میدری، حدود ۵ ماه است که بزرگترین واحد صنعتی شرق کشور یعنی فولاد خراسان بدون مدیرعامل و با سرپرست اداره میشود. اگر این شرکت برای شما مهم است، مدیریت این شرکت را تعیینتکلیف کنید و در اسرع وقت مدیرعامل این شرکت را انتخاب و منصوب نمایید.
وی سپس خطاب به وزیر بهداشت و رئیس سازمان امور استخدامی کشور تذکر داد و گفت: بیمارستان آیتالله رئیسی نیشابور بعد از چندین سال، علیرغم اینکه از محل بودجه متوازن دو، ۴۰ میلیارد تومان اختصاص دادهام و بخشهایی از بیمارستان راهاندازی شده، اما متأسفانه به دلیل عدم استخدام نیروی انسانی، خدمترسانی این بیمارستان به مردم شریف نیشابور بزرگ محدود شده است.
رستمی با اشاره به جایگاه نیشابور در تولید شیر کشور گفت: نیشابور قطب تولید شیر در کشور است. آقای وزیر کشاورزی! امروز دامداران نیشابور از کمبود نهاده دامی و گران بودن آن به سطوح آمدهاند. در اسرع وقت این مشکل بزرگ را حل کنید؛ صدای دامداران و مردم عزیز را بشنوید و چاره پیدا کنید.
این نماینده مجلس ادامه داد: مگر بزرگترین سرمایه، نیروی انسانی نیست؟ چرا برای استخدام نیروهای شرکتی تصمیمگیری نمیشود؟
وی همچنین به وزرای صمت و راه تذکر داد و گفت:چرا علیرغم وجود مصوبه شورای اقتصاد برای تعویض ۸۵ هزار خودروی دیزلی فرسوده برونشهری، هیچ اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته است؟