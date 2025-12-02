خبرگزاری کار ایران
اقدامات مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در راستای صیانت از دستگاه قضایی و مبارزه با فساد؛

پرونده ۱۳۰ کارشناس متخلف به دادسرای انتظامی کارشناسان ارسال شد.
به گزارش ایلنا، مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: در اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص حفظ سلامت و صیانت از دستگاه قضایی و مبارزه با فساد، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه به منظور صیانت و اعمال نظارت بیشتر بر عملکرد کارشناسان رسمی دادگستری، طبق روال معمول اقدام به پایش و بررسی عملکرد آنها نموده است.

بر همین اساس، طبق بررسی‌های انجام شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۱۳۰ نفر از کارشناسان رسمی دادگستری، به دلیل اتهاماتی ناشی از اخذ رشوه، تحصیل مال نامشروع، سوء رفتار و اعمال خلاف شئون شغلی و نقض قوانین و مقررات در اظهارنظر های کارشناسی، دریافت وجه مازاد بر تعرفه، دستمزد و هزینه، ارائه گزارش خلاف واقع و ..، شناسایی و به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی معرفی که پس از طی مراحل رسیدگی، ۱۴۸ مورد حکم محکومیت (بعضاً برخی افراد چند مورد محکومیت داشته‌اند) از جمله مجازات ابطال، انفصال موقت، محرومیت و یا توبیخ با درج در پرونده برای افراد متخلف صادر گردید.

 در این احکام، برای ۵۰ نفر از متخلفین، حکم به محدود کردن اختیارات فنی و محرومیت از امر کارشناسی از یک ماه تا ۳ سال، برای یک مورد حکم به (ابطال پروانه)، محرومیت دائم از اشتغال به امر کارشناسی، و همچنین برای ۹۷ مورد دیگر نیز توبیخ کتبی صادر شده است.

