خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان:

حکم قصاص قاتل همسر در سمنان اجرا شد

حکم قصاص قاتل همسر در سمنان اجرا شد
کد خبر : 1721761
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان اعلام کرد: حکم قصاص نفس مردی که به مباشرت در قتل عمدی همسر خود از طریق خفه‌کردن محکوم شده بود، صبح امروز بنا به تقاضای اولیای دم و پس از طی تمامی مراحل قانونی، در ملاءعام و در شهرستان سمنان به‌اجرا درآمد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح ابعاد این پرونده اظهار کرد: این موضوع در سال ۱۳۹۹ پس از گزارش یکی از مراکز درمانی و با ورود سریع و به‌موقع مراجع انتظامی و دادسرای عمومی و انقلاب سمنان، در دستور رسیدگی ویژه قرار گرفت. 

وی ادامه داد: در جریان بررسی‌های حرفه‌ای مشخص شد که متهم پس از ارتکاب قتل، با صحنه‌سازی حساب‌شده برای پنهان کردن حقیقت، وضعیت محل را به‌گونه‌ای تغییر داده بود که مرگ، طبیعی یا ناشی از حادثه‌ای غیرجنایی جلوه کند و از این طریق عوامل انتظامی و همکاران قضایی را دچار انحراف در مسیر کشف واقعیت سازد؛ اما این تلاش با انجام تحقیقات علمی، بازسازی دقیق صحنه و تحلیل چندلایه مستندات، ناکام ماند.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان افزود: پس از تکمیل تحقیقات، جمع‌آوری ادله مستند و بررسی همه‌جانبه پرونده، شعبه اول دادگاه کیفری یک استان سمنان، متهم را مجرم شناخته و حکم قصاص نفس صادر کرد. این رأی نیز در دیوان عالی کشور پس از بررسی دقیق و همه‌جانبه، تأیید و ابرام شد.

وی با اشاره به تبعات اجتماعی چنین جنایاتی و ضرورت برخورد قاطع برای جلوگیری از تجری دیگران در ارتکاب خشونت‌های خانوادگی گفت: حکم قصاص نفس پس از طی تمامی مراحل قانونی، رعایت کامل موازین شرعی و قضایی و بنا به تقاضای اولیای دم، صبح امروز در ملاءعام و در سمنان اجرا شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در پایان تأکید کرد: اجرای این حکم، علاوه بر احقاق حق اولیای دم، پیام روشنی برای جامعه دارد؛ اینکه دادگستری استان سمنان در برابر هرگونه جنایت عمدی، به‌ویژه جرایمی که با برنامه‌ریزی، صحنه‌سازی و تلاش برای اخلال در روند کشف حقیقت همراه باشد، با قاطعیت، دقت و بدون هیچ‌گونه مسامحه اقدام خواهد کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی