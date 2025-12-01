طراحی و تولید جماران نمادی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی کشور بود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر دریادار حبیب الله سیاری، رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در بیست و چهارمین دوره معارف جنگ که در دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری برگزار شد با اشاره به اهمیت خودکفایی در تولید تجهیزات نظامی گفت: درس ساخت تجهیزات و خودکفایی اولین بار توسط حضرت امام خمینی(ره) در زمان جنگ تحمیلی هشت ساله به ما ابلاغ شد.

وی با اشاره به دستاوردهای نظامی کشور، افزود: ما توانستیم اولین ناوشکن تولید ایران را به نام جماران طراحی و تولید کنیم که نمادی از خودکفایی و پیشرفت صنعتی کشور است.

معاون هماهنگ کننده ارتش همچنین با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری(مدظله العالی) اظهار کرد: ایشان در مراسم دانش آموختگی سال ۸۸ در دانشگاه دریایی نوشهر فرمودند که "باید به نیروی دریایی به چشم یک نیروی راهبردی نگریسته شود." این بیان نشان‌دهنده اهمیت نیروی دریایی در تأمین امنیت ملی و دفاع از مرزهای کشور است.

امیر دریادار سیاری در ادامه با اشاره به اینکه هیأت معارف جنگ با ابتکار شهید سپهبد صیاد شیرازی و تصویب فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) تشکیل شد خاطر نشان کرد: دوره‌های هیأت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی به صورت نظری و عملی برگزار می‌شود و دانشجویان پس از شرکت در دوره نظری، به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس اعزام می‌شوند و در این مناطق است که اساتید و پیشکسوتان عملیات‌ها و رشادت‌های آن دوران درخشان را برای دانشجویان و جوانان تشریح می‌کنند.

رئیس ستاد ارتش با بیان اینکه دانشجویان در این دوره‌ها آگاهی می یابند که در دفاع مقدس در منطقه غرب، جنوب و عملیات‌هایی همچون فتح‌المبین، بیت‌المقدس، طریق‌القدس، مروارید و ... چه اتفاقات و وقایعی رخ داده است، تصریح کرد: در این دوره ها است که دانشجویان در جریان قرارگاه‌ها و مناطق عملیاتی یگان‌ها در دوران دفاع مقدس قرار می‌گیرند و با آنها اشنا می شوند.

امیر دریادار سیاری با بیان اینکه دوره هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی، فرهنگ و ارزش‌های دوران دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل می‌کند خاط

رنشان کرد: این جلسات بسیار ارزشمند است و تلاش و امید این است که دانشجویان در این دوران و جلسات از تجربیات اساتید و پیشکسوتان عزیز دفاع مقدس بهره کافی را ببرند.

