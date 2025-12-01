پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی
رئیس قوه قضاییه در پیامی درگذشت همسر جناب اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در پیامی درگذشت همسر جناب اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی
درگذشت همسر گرامی جنابعالی را تسلیت عرض میکنم و از خداوند متعال رحمت و مغفرت برای ایشان و شفای عاجل برای مصدومان حادثه و صبر و اجر برای شما و دیگر بازماندگان مسئلت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای