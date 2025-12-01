تریلر حامل ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در حاجی آباد توقیف شد
دادستان شهرستان حاجی آباد از توقیف یک دستگاه تریلر حامل ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمید روح الامینی دادستان شهرستان حاجی آبادِ استان هرمزگان از توقیف یک دستگاه تریلر حامل سوخت قاچاق در این شهرستان و دستگیری یک نفر متهم در این زمینه خبر داد و گفت:در راستای دستورات ریاست قوه قضاییه مبنی بر مقابله قاطع و بدون اغماض با قاچاق سوخت و کمک به دولت برای حل مشکل ناترازی حاملهای انرژی و تأکیدات رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد با همکاری ضابطین نسبت به تداوم اقدامات ضربتی و عملیاتی برای انسداد مسیرهای قاچاق سوخت و جلوگیری از تاراج منابع ملی اقدام کرده است.
وی افزود: بر این اساس طی عملیاتی در محور مواصلاتی شهرستان حاجی آباد پس از شناسایی و توقیف یک دستگاه تریلر، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.
دادستان شهرستان حاجی آباد گفت: در این خصوص یک نفر متهم نیز بازداشت شده و با صدور دستور قضایی، تریلر حامل سوخت قاچاق نیز توقیف شده است.
وی با بیان اینکه سوختها مکشوفه از این تریلر تحویل شرکت پخش فرآوردههای نفتی خواهد شد، گفت: در این تریلر یک مشک حاوی فرآوردههای نفتی به صورت ماهرانهای جاسازی شده بود.
وی ادامه داد: برای متهم دستگیر شده با عنوان قاچاق سازمانیافته سوخت پرونده قضایی تشکیل شده و روند تحقیقات و رسیدگی به اتهامات این فرد در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان حاجی آباد در حال انجام است.
دادستان شهرستان حاجی آباد در پایان تأکید کرد: دستگاه قضایی در مسیر صیانت از سرمایههای ملی و مبارزه با پدیده شوم قاچاق سوخت هرگز کوتاه نخواهد آمد و به همین منظور با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.