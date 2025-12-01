خبرگزاری کار ایران
معاون اول قوه قضاییه:

طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی برای دریافت خسارت ضرورت دارد

کد خبر : 1721339
معاون اول قوه قضاییه خواستار مستندسازی آسیب‌ها و خسارات وارده در جنگ تحمیلی و طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی شد.

به گزارش ایلنا، در نشستی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دیگر معاونین دستگاه قضایی، ابعاد تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به کشورمان بررسی و بر پیگیری این مهم، در محاکم بین المللی و مجامع حقوق بشری تاکید شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع بین‌المللی، گفت: بر اساس ماده ۲ منشور ملل متحد، به صراحت استفاده از زور یا تهدید به زور علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی یک کشور در روابط بین‌الملل ممنوع اعلام شده لذا جنگ تحمیلی رخ داده تجاوز آشکار به کشورمان است. این در حالی است که مطابق قوانین و مقررات مذکور، کشور متجاوز مسئولیت بین‌المللی دارد و باید خسارات ناشی از تجاوز را جبران کند.

معاون اول قوه قضاییه هدف از برگزاری این جلسه را دستیابی به سازوکار‌های حقوقی و قضایی و همچنین قوانین حقوقی مشخص برای طرح دعوا در محاکم داخلی و بین‌المللی عنوان کرد و افزود: در این جلسه، ابعاد حقوقی و قضایی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا در ابعاد تخصصی و با حضور مقامات و مدیران دستگاه قضایی، بررسی می‌شود تا لوایح و دعاوی منسجم، متقن و هوشمندانه برای طرح در محاکم داخلی و بین‌المللی ارائه کنیم. 

وی با تاکید بر اینکه این پیگیری حقوقی نیازمند تعامل همه جانبه دستگاه‌های، تقنینی، اجرایی و قضایی کشور است اظهار داشت: تلاش داریم با پیگیری‌های حقوقی در محاکم داخلی و مجامع بین‌المللی گامی بلند و موثر در احقاق حقوق مردم و بهره‌مندی آسیب‌دیدگان از حمایت‌های قانونی، شاهد محکومیت جنایتکاران رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا باشیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مربوط مانند وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری باید ضمن مستندسازی آسیب‌ها و خسارات وارده در جنگ تحمیلی، طرح شکایت از رژیم صهیونیستی و آمریکا در مجامع حقوقی بین‌المللی را پیگیری کنند. لازم است دولت با تشکیل کمیسیونی متشکل از سازمان‌ها و دستگاه‌ها برآورد خسارات داشته باشد، زیرا آماده‌سازی این برآورد در انجام پیگیری‌ها کمک‌کننده خواهد بود.

معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با مسئولان دستگاه قضایی بر ضرورت و اهمیت پیگیری تجاوز رژیم صهونیستی و دولت آمریکا در محاکم داخلی و بین‌المللی تاکید کرده و فرمودند این موضوع نباید مغفول بماند و حتماً باید با جدیت پیگیری شود، قوه قضائیه نیز از قبل روند پیگیری را با جدیت و هوشمندانه آغاز کرده و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.

در ادامه این جلسه، هر یک از معاونین ضمن محکومیت شدید جنایت تروریستی رژیم صهیونیستی علیه ایران، نسبت به تهدید‌های فزاینده ناشی از توسعه‌طلبی و تروریسم سازمان‌یافته رژیم صهیونیستی علیه امنیت بین‌المللی هشدار داده و به طرح دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

