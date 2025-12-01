صدور کیفرخواست پرونده کلاهبرداری بورسیه دانشجویان در گلستان

به گزارش ایلنا، مهدی رزاقی‌نژاد با تشریح روند رسیدگی پرونده کلاهبرداری بورسیه دانشجویان در گلستان گفت: پرونده با شکایت چند خانواده از گرگان و چند شهر دیگر از جمله آبادان، خرم‌آباد و اهواز در دادسرای گرگان، تشکیل شد. متهم با معرفی خود به‌عنوان فردی که مجوز اعزام دانشجو را دارد، اعتماد خانواده‌ها را جلب کرده بود.

به گفته دادستان مرکز استان گلستان، این فرد هیچ مجوز رسمی برای فعالیت آموزشی یا اعزام دانشجو نداشت و مدارکی که برای جلب اعتماد خانواده‌ها ارائه می‌کرد نیز جعلی بود.

رزاقی نژاد گفت: دانشجو‌ها صرفا در دانشگاه‌های روسیه ثبت نام می‌شدند و خانواده‌ها شهریه و هزینه‌های مربوط به دانشگاه را به حساب‌ها، صرافی‌ها و ولت‌هایی که متهم معرفی می‌کرد، واریز می‌کردند.

وی افزود: دانشجویان پس از حضور در دانشگاه مقصد با وجود پرداخت شهریه از سوی خانواده‌ها، با مشکل مواجه و مجبور به ترک دانشگاه، می‌شدند. پس از بررسی‌ها مشخص شد، متهم پول دریافتی از سوی خانواده را به دانشگاه‌ها پرداخت نکرده است.

دادستان مرکز استان گلستان، افزود: برخی شاکیان تا حدود ۸ میلیارد تومان به متهم پول پرداخته بودند. کیفرخواست این پرونده صادر، و برای صدور رای به دادگاه ارسال شد.

رزاقی نژاد به مردم‌ توصیه کرد: برای گرفتار نشدن در دام کلاهبرداران، پیش از اعتماد به افراد یا موسساتی که ادعای انجام امور تحصیلی یا بورسیه در دانشگاه‌های خارج از کشور را دارند، از مجاز بودن آنها مطمئن شوند.

