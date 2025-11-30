«انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت همسر برادر عزیزمان، جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی، موجب تأسف و اندوه فراوان شد.

اینجانب این حادثه را به خانواده محترم سقاب اصفهانی، خانواده همسر ایشان و دوستان و آشنایان تسلیت عرض می‌کنم.

برای آن مرحوم، علو درجات و آمرزش و برای بازماندگان و داغدیدگان صبر و سلامتی آرزو دارم؛ همچنین برای فرزندان آقای سقاب اصفهانی، بهبود سریع‌تر و سلامتی کامل را مسئلت می‌کنم.

الیاس حضرتی

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت»