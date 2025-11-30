پیام تسلیت رئیس شورای اطلاعرسانی دولت به معاون رئیسجمهور
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در پیامی، درگذشت همسر اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن پیام تسلیت الیاس حضرتی به شرح زیر است:
«انا لله و انا الیه راجعون
خبر درگذشت همسر برادر عزیزمان، جناب آقای اسماعیل سقاب اصفهانی، موجب تأسف و اندوه فراوان شد.
اینجانب این حادثه را به خانواده محترم سقاب اصفهانی، خانواده همسر ایشان و دوستان و آشنایان تسلیت عرض میکنم.
برای آن مرحوم، علو درجات و آمرزش و برای بازماندگان و داغدیدگان صبر و سلامتی آرزو دارم؛ همچنین برای فرزندان آقای سقاب اصفهانی، بهبود سریعتر و سلامتی کامل را مسئلت میکنم.
الیاس حضرتی
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت»