احتمال شنیده‌شدن تست سامانه‌های پدافندی در ماهشهر
کد خبر : 1721195
روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه ماهشهر در اطلاعیه‌ای از تست سامانه‌های پدافندی از فردا دهم آذر ماه خبر داد.

به گزارش ایلنا بنا بر اعلام روابط عمومی منطقه سوم دریایی سپاه پاسداران ماهشهر، عملیات تست سامانه‌های پدافندی از فردا دهم  لغایت روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه انجام خواهد شد و امکان شلیک این سامانه‌ها وجود دارد.

در این اطلاعیه  از مردم عزیز  شهرستان ماهشهر  درخواست شده است  به شایعات توجه نکنند و ضمن حفظ آرامش از مراحل تست این سامانه‌ها عکس و فیلم تهیه و منتشر نکنند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: فرزندان شما در منطقه سوم نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حفظ جان شما و دفاع از سرزمین ایران اسلامی تا پای جان آماده مقابله با هرگونه تهدید هستند.

 

