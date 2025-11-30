به گزارش ایلنا، کاظم صدیقی در پیام‌های جداگانه به رهبر انقلاب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر چهره‌ها و مسئولان از پیام‌های تسلیت به مناسبت درگذشت فرزندش قدردانی کرد.

متن پیام صدیقی به رهبر انقلاب به شرح زیر است: محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و پدر رؤوف امت، پیر و مرادم،حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (دام ظله) سلام علیکم الحمدلله که بار دیگری بارقه ای از کریمه «عزیز علیه ما عنتم بالمؤمنین رؤوف رحیم» از آن جایگاه درخشید و درسی برای همگان و افتخاری و سندی بر دوام عنایت خورشید ولایت بر خدمتگزاران دل‌ به ولایت داده، و هدایتی برای ذهن های غبار گرفته، و آرامشی برای دل های داغدیده گردید، زبان و قلم را قاصر از این می بینم که جایگاه این بارش احیاگر و بهنگام را ترسیم کند و اثر آن کلمات دلنشین را تبیین نماید.سپاس و امتنانم ، مسئلت بقای وجود پر برکت و دوام تایید و توفیق آن جناب، از پیشگاه حضرت رب الارباب است. و الحمدلله رب العالمین والسلام علیکم و علی عباد الله الصالحین. متن پیام صدیقی به قالیباف به شرح زیر است:

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سردار با کفایت، آقای دکتر محمدباقر قالیباف

سلام علیکم

مراتب کرامت اخلاقی و همدردی شما در مصیبت فرزند مرحومم را دریافت کردم. سپاس فراوان و دعای خیر اینجانب در ایفای رسالت سنگین تان را پذیرا باشید.

در شرایطی که آن مرحوم فاضل و مانوس با بزرگان اهل معرفت که در سنگر خدمت شاگردان مکتب امام صادق(ع) انجام وظیفه می کرد در ایام شهادت بی بی علیها السلام و در حال سجده سحری جان مظلوم و محنت کشیده خود را به جان آفرین تسلیم نمود؛ حضرتعالی علی رغم تهاجم ظالمانه و بی امان رسانه ای، کرامت انسانی و اسلامی خویش را به ظهور رساندید که انشاالله ذخیره ابدی شما خواهد بود.

متن پیام صدیقی در قدردانی از مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور به شرح زیر است:

حضرت آیت‌الله آقای حاج شیخ علیرضا اعرافی دامت برکاته، مدیر با کفایت حوزه‌های علمیه

سلام علیکم

از اظهار همدردی و تکریم کریمانه‌ی شما نسبت به این طلبه‌ی مصیبت زده، و طلب غفران‌تان در حق آن مرحوم، نهایت سپاس و تشکر دارم.

دوام توفیقات در ایفای نقش کم نظیر شما در سنگرهای مختلف نظام را از بارگاه حضرت حق مسئلت دارم و انتظار دارم نسبت به آن مرحوم مظلوم و بی‌دفاع در برابر تهاجم بی‌رحمانه رسانه‌ای؛ که اوج مرارت دنیا بود؛ حلاوت آخرت را مسئلت فرمایید.

متن پیام صدیقی به رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به این شرح است:

برادر ارجمند، جناب مستطاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین آقای حاج شیخ محمد قمی (دامت‌برکاته)

ریاست محترم سازمان تبلیغات اسلامی

دلجویی و همدردی شما در مصیبت دردناک فرزندم موجب سپاس و دعاگویی اینجانب و خانواده گردید.

صدور پیام اسلامی و انسانی‌تان در مورد آن فاضل با سابقه در حوزه علمیه قم، و جعه نوش چشمه های معرفت توحیدی و رحلت کرده در ایان ماتم دخت پیامبر و جان داده در حال سجده سحری و محنت زده مظلوم بی دفاع در برابر تهاجم بی امان رسانه ای از ارزش بالاتری برخوردار است.

همچنان انتظار نزول رحمت واسع با دعای خیر صاحبدلانی همانند شما بر عزیز سفرکرده خویش دارم و توفیق روزافزون، و پیروزی شما در همه ی عرصه های خدمتتان را از خداوند متعال خواستارم.

انتهای پیام/