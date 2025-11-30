خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور عراقچی در مراسم روز ملی عمان در تهران

حضور عراقچی در مراسم روز ملی عمان در تهران
کد خبر : 1721183
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم روز ملی عمان با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، شامگاه یکشنبه ۹ آذرماه روز ملی عمان در تهران برگزار شد.

در این مراسم «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «شینا انصاری» معاون رییس جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست و «محمد علی بک» دستیار وزیر خارجه و مدیر کل خلیج فارس  وزارت خارجه حضور داشتند.

در این مراسم تعدادی از سفرا و روسای نمایندگی های خارجی مقیم تهران نیز حضور دارند.

در ابتدای این مراسم «یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی» سفیر جدید عمان در تهران به شرکت‌کنندگان خوش آمد گفت. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی