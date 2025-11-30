حضور عراقچی در مراسم روز ملی عمان در تهران

در این مراسم «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، «شینا انصاری» معاون رییس جمهور و رئیس سازمان محیط‌زیست و «محمد علی بک» دستیار وزیر خارجه و مدیر کل خلیج فارس وزارت خارجه حضور داشتند.

در این مراسم تعدادی از سفرا و روسای نمایندگی های خارجی مقیم تهران نیز حضور دارند.

در ابتدای این مراسم «یعرب بن قحطان بن ناصر البوسعیدی» سفیر جدید عمان در تهران به شرکت‌کنندگان خوش آمد گفت.