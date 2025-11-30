خبرگزاری کار ایران
رایزنی دیپلمات ارشد کره‌جنوبی با تخت‌روانچی در تهران

دیپلمات‌های ارشد ایران و کره جنوبی درباره روابط دوجانبه رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا، «گوانگ بونگ چانگ» مدیر کل آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری کره جنوبی که به منظور شرکت در نشست مشورتی سیاسی به تهران سفر کرده است، عصر یک‌شنبه با «مجید تخت روانچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد.

 

معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان با استقبال از تداوم رایزنی‌های سیاسی میان دو کشور، بر لزوم پیگیری زمینه‌های تقویت مناسبات فیمابین به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و تجاری تاکید کرد.

در این دیدار در مورد روابط دوجانبه ایران-کره جنوبی و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی تبادل نظر شد.

