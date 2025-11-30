به گزارش ایلنا، «گوانگ بونگ چانگ» مدیر کل آفریقا و خاورمیانه وزارت امور خارجه جمهوری کره جنوبی که به منظور شرکت در نشست مشورتی سیاسی به تهران سفر کرده است، عصر یک‌شنبه با «مجید تخت روانچی» معاون سیاسی وزارت امور خارجه دیدار کرد.