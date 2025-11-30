به گزارش ایلنا ، هاکان فیدان وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، عصر امروز (یکشنبه ۹ آذرماه) در جریان سفر خود به تهران، با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست که با تمرکز بر ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه، همکاری‌های اقتصادی، تحولات منطقه، مسائل امنیتی و چارچوب‌های مشترک جهان اسلام برگزار شد، دکتر قالیباف با اشاره به شرایط ویژه و پرتحول منطقه اظهار داشت: همکاری‌های سیاسی و اقتصادی میان ایران و ترکیه در سال‌های اخیر اهمیت ویژه‌ای یافته و امروز نیز دو کشور مسلمان، دوست و تأثیرگذار در جهان اسلام و امت اسلامی باید این روابط را با قدرت بیشتر در مسیر ارتقا و پیشرفت قرار دهند.

وی با اشاره به اهمیت همکاری‌های اقتصادی و ظرفیت‌های مرزی و لجستیکی افزود: روابط دو کشور در حوزه تبادلات مرزی، فعال‌سازی مناطق آزاد مشترک، ارتقای تجارت میان بخش خصوصی و تقویت مسیر‌های رسمی دولتی از جمله محور‌هایی است که در شرایط فعلی می‌تواند موجب استحکام هرچه بیشتر روابط شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه حجم تبادلات اقتصادی ایران و ترکیه اکنون حدود ۲۰ میلیارد دلار است، خاطرنشان کرد: هدف مشترک دو کشور، دستیابی به سطح ۳۰ میلیارد دلار است. تحقق این ۱۰ میلیارد دلار افزوده، نیازمند همکاری‌های بیشتر است.

قالیباف ضمن اشاره به فشار‌های آمریکا علیه ایران تأکید کرد: با وجود فشار‌های ظالمانه و تحریم‌های یکجانبه آمریکا، روابط ایران و ترکیه در سطح مطلوبی حفظ شده، اما بدیهی است که باید این روابط، توسعه یابد تا بتوانیم به سقف ۳۰ میلیارد دلار این مبادلات را برسانیم.

رئیس مجلس، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره وضعیت منطقه اظهار داشت: ایران و ترکیه در سال‌های گذشته به دلیل منافع مشترک و اشتراکات ریشه‌دار، همکاری‌های مؤثری در حوزه‌های امنیتی، اقتصادی و سیاسی داشته‌اند.

وی افزود: رژیم صهیونیستی و آمریکا با تقویت، وحدت، رشد، پکپارچگی و توسعه کشور‌های اسلامی مخالف بوده و به دنبال آن هستند که به هر دلیلی کشور‌های منطقه را در بحران‌های منطقه‌ای و داخلی درگیر نگه دارند.

وی همچنین گفت: لازم می‌دانم از دولت، مجلس و مردم ترکیه که با مواضع شفاف و محکم حمایت همه جانبه‌ای از ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه داشتند تشکر کنم.

در ادامه هاکان فیدان با اعلام سلام رئیس مجلس ترکیه و رئیس جمهور این کشور به دکتر قالیباف، گفت: از گذشته، همواره معتقد بوده‌ام که ایران و ترکیه از همه ظرفیت‌های خود برای همکاری استفاده کامل نمی‌کنند.

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد که برای توسعه تجارت دوجانبه باید دروازه‌های مرزی را بیشتر کنیم.

وی درباره مسائل منطقه‌ای نیز گفت: اصلی‌ترین تهدید امنیتی منطقه، اقدامات توسعه طلبانه اسرائیل در منطقه است و حملات آنها علیه غزه، فلسطین، لبنان، ایران و حتی قطر این موضوع را عیان کرد.

وی با بیان اینکه ایران و ترکیه دوست روز‌های سخت هستند، افزود: در جنگ ۱۲ روزه در کنار مردم و دولت ایران ایستادیم.