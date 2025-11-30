نقش مخرب رژیم صهیونی محور مذاکرت لاریجانی و فیدان

به گزارش ایلنا، در این دیدار، دو طرف درباره مجموعه‌ای از مسائل مهم امنیتی منطقه تبادل نظر کردند و بررسی آخرین تحولات سوریه و غزه و همچنین نقش مخرب رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو بود.

طرفین بر ضرورت هماهنگی میان تهران و آنکارا برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تأکید کردند و در ادامه، دو مقام درباره پیشنهاد‌های همکاری اقتصادی مشترک میان ایران و ترکیه مذاکره کرده و ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این دیدار، وزیر امور خارجه ترکیه از علی لاریجانی برای انجام سفر رسمی به ترکیه دعوت به‌عمل آورد.