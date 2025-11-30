خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقش مخرب رژیم صهیونی محور مذاکرت لاریجانی و فیدان

نقش مخرب رژیم صهیونی محور مذاکرت لاریجانی و فیدان
کد خبر : 1721170
لینک کوتاه کپی شد.

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، امروز در محل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران با علی لاریجانی دیدار و درباره موضوعاتی از جمله نقش مخرب رژیم صهیونی گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش ایلنا، در این دیدار، دو طرف درباره مجموعه‌ای از مسائل مهم امنیتی منطقه تبادل نظر کردند و بررسی آخرین تحولات سوریه و غزه و همچنین نقش مخرب رژیم صهیونیستی در تحولات اخیر از محور‌های اصلی گفت‌و‌گو بود.

طرفین بر ضرورت هماهنگی میان تهران و آنکارا برای مدیریت بحران‌های منطقه‌ای تأکید کردند و در ادامه، دو مقام درباره پیشنهاد‌های همکاری اقتصادی مشترک میان ایران و ترکیه مذاکره کرده و ظرفیت‌های گسترش روابط اقتصادی، تجاری و ترانزیتی میان دو کشور را مورد بررسی قرار دادند.

در پایان این دیدار، وزیر امور خارجه ترکیه از علی لاریجانی برای انجام سفر رسمی به ترکیه دعوت به‌عمل آورد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی