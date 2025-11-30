رحمانیفضلی در کمیسیون امنیت ملی مطرح کرد
عملیاتی شدن بخشی از قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: سفیر ایران در چین در توضیح درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت که این قرارداد در حال اجرا و رو به پیشرفت است و بخشی از آن نیز تاکنون عملیاتی شده است.
به گزارش ایلنا، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: این جلسه با حضور رحمانی فضلی سفیر ایران در چین برای ارائه گزارشی از آخرین وضعیت روابط ایران و چین و اجرای قرارداد همکاری ۲۵ساله ایران و چین و آخرین تحولات این کشور تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توضیح داد: رحمانی فضلی بیان کرد که چین کشور مهمی است و گزارشی از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و چین در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تجاری ارائه کرد. همچنین اشارهای به سفر امسال رئیسجمهور به چین داشت و آن را موفق و با نتایج مثبت دانست.
رضایی ادامه داد: سفیر ایران در چین همچنین درباره قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین اعلام کرد که این قرارداد در حال اجرا و رو به پیشرفت است و بخشی از آن نیز تاکنون عملیاتی شده است.
وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه بر توسعه فعالیتهای جمهوری اسلامی ایران در چین، لزوم وجود نقشه راه همکاری با این کشور، نگاه به شرق، اجرای قرارداد ۲۵ ساله و اهمیت تغییر نگرش برخی دولتمردان نسبت به چین تاکید کردند.
رضایی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز روابط با چین را راهبردی دانست و گفت که انتظار میرود دولت بیش از پیش بر ارتباط و توسعه روابط با این کشور تمرکز داشته باشد. او ضمن تأکید بر اهمیت چین و سطح راهبردی روابط با آن، با انتقاد از برخی دستگاهها که تمایلی به همکاری با شرق و چین ندارند، خواستار اصلاح نگاه برخی مدیران نسبت به این کشور شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با اشاره به بررسی طرح مقابله با نفوذ دشمنان در این کمیسیون گفت: این طرح با حضور نمایندگان نهادهای مختلف اطلاعاتی و امنیتی و همچنین معاونت قوانین مرکز پژوهشهای مجلس بررسی و بخشهایی از آن تصویب شد.