معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده:
سهم و نقش زنان در اقتصاد دیجیتال جدی گرفته شود
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: سرمایهگذاران و سیاستگذاران باید سهم و نقش زنان را در پروژهها جدی بگیرند، هم به عنوان بازیگران کلیدی و هم به عنوان مصرفکننده نهایی خدمات. صندوقهای سرمایهگذاری ویژه زنان باید به سرعت راهاندازی شوند تا فرصتهای واقعی برای حضور آنها در اقتصاد دیجیتال فراهم شود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، زهرا بهروزآذر ظهر امروز در همایش ملی «فرصتهای سرمایهگذاری حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات»، اقتصاد دیجیتال را زیربنای حیاتی توسعه کشور دانست و گفت: اقتصاد دیجیتال دیگر یک مفهوم انتزاعی نیست؛ بلکه یک ضرورت واقعی برای پیشرفت ایران است و اگر نتوانیم بهسرعت در این حوزه حرکت کنیم، از رقابتهای جهانی عقب خواهیم ماند.
وی بر اهمیت مشارکت فعال زنان در این عرصه تأکید کرد و اظهار داشت: اقتصاد دیجیتال برای زنان فرصتهای بینظیری ایجاد کرده است؛ از مشاغل انعطافپذیر گرفته تا امکان توسعه کسبوکارهای دانشبنیان و کارآفرینی پایدار.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده حضور زنان در حوزههای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال را علیرغم حضور گسترده آنها در دانشگاهها و رشتههای مرتبط با دانش مهندسی، تحلیل داده و مهارتهای فناورانه، محدود دانست و تصریح کرد: سرمایهگذاری در این حوزهها میتواند شکاف موجود را کاهش دهد و مشارکت اقتصادی زنان را به میزان قابلتوجهی افزایش دهد.
بهروزآذر با تأکید بر ضرورت دسترسی زنان به زیرساختهای دیجیتال در سراسر کشور خاطرنشان کرد: با فراهم شدن اینترنت پرسرعت و دسترسی برابر به فناوری، زنان در شهرها و روستاها میتوانند محصولات هنری و صنایعدستی خود را به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنند و مرزهای جغرافیایی محدودیت ایجاد نکنند.
وی با اشاره به ظرفیت اقتصاد دیجیتال در ایجاد مشاغل انعطافپذیر برای زنان، ابراز داشت: این حوزه موانع سنتی اشتغال را کاهش داده و زنان میتوانند با مهارتهای فنی، تحلیل داده، برنامهنویسی و طراحی سرویسهای دیجیتال کسبوکارهای پایدار ایجاد کنند. همچنین توسعه مهارتهای بنیادین مانند حل مسئله، گفتوگو، جرأتورزی و مثبتاندیشی برای موفقیت در این مسیر ضروری است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده با یادآوری نقش خیرین و سرمایهگذاران بیان کرد: سرمایهگذاران و سیاستگذاران باید سهم و نقش زنان را در پروژهها جدی بگیرند؛ هم بهعنوان بازیگران کلیدی و هم بهعنوان مصرفکننده نهایی خدمات. صندوقهای سرمایهگذاری ویژه زنان باید بهسرعت راهاندازی شوند تا فرصتهای واقعی برای حضور آنها در اقتصاد دیجیتال فراهم گردد.
گفتنی است معاون رئیسجمهور در این همایش از نمایشگاهی که در حاشیه آن توسط فعالان و صاحبنظران این عرصه برپا شده بود، بازدید کرد و با آنها به گفتوگو پرداخت.