همسر سقاب اصفهانی درگذشت/ فرزندان مصدوم معاون رئیس جمهور به تهران منتقل شدند

به گزارش ایلنا، بر اثر تصادف خودروی حامل خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور در جاده شریف آباد - ایوانکی، همسر وی درگذشت و ۴ عضو خانواده اش مصدوم شدند.