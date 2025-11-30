خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آخرین اخبار از حادثه خودروی معاون رئیس جمهور در ایوانکی

همسر سقاب اصفهانی درگذشت/ فرزندان مصدوم معاون رئیس جمهور به تهران منتقل شدند

همسر سقاب اصفهانی درگذشت/ فرزندان مصدوم معاون رئیس جمهور به تهران منتقل شدند
کد خبر : 1721149
لینک کوتاه کپی شد.

بر اثر تصادف خودروی حامل خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور در جاده شریف آباد - ایوانکی ، همسر وی درگذشت و ۴ عضو خانواده اش مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، بر اثر تصادف خودروی حامل خانواده اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور در جاده شریف آباد - ایوانکی، همسر وی درگذشت و ۴ عضو خانواده اش مصدوم شدند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی سمنان گفت: این حادثه ظهر امروز در ورودی ایوانکی بر اثر  برخورد خودروی تارا با کامیون رخ داد.

کارن یحیایی افزود: در این حادثه همسر معاون رئیس جمهور در دم درگذشت و پدر همسر و ۳ فرزند اسماعیل سقاب اصفهانی مصدوم شدند.

یحیایی با بیان اینکه فرزندان معاون رئیس جمهور در بازه سنی ۱۲ تا ۱۶ سال هستند، گفت: حال دو نفر از این افراد وخیم است.

وی افزود:  مصدومان پس از انتقال به بیمارستان معتمدی و دریافت درمان اولیه، برای ادامه روند درمانی به تهران منتقل شدند.

اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان سیاست گذاری و مدیریت راهبردی انرژی است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی