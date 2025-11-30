تاکید وزرای خارجه ایران و ترکیه بر عزم دو کشور برای توسعه مناسبات
وزرای امور خارجه ایران و ترکیه با ابراز خشنودی از روابط بسیار حسنه دو کشور، بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت و توسعه مناسبات و همکاریها در همه زمینهها تاکید کردند.
به گزارش ایلنا، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه که به دعوت وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، ظهر امروز با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان دیدار کرد.
در این دیدار دو وزیر در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی گفتگو و تبادل نظر کردند.
طرفین با ابراز خشنودی از روابط بسیار حسنه دو کشور، بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت و توسعه مناسبات و همکاریها در همه زمینههای مورد علاقه دو کشور از جمله در عرصههای اقتصادی، تجاری، گردشگری، ترانزیت، انرژی، فناوری، بهداشتی، فرهنگی، امنیتی، مقابله با تروریسم و جنایات سازمانیافته تاکید کردند.
در این دیدار وضعیت فاجعهبار غزه و کرانه باختری مورد بررسی قرار گرفت و ضرورت توقف نسلکشی فلسطینیان و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر مورد تاکید قرار گرفت.
طرفین همچنین در مورد تحولات سوریه و لبنان گفتگو و تبادل نظر کردند. دو وزیر با تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و یکپارچگی این دو کشور، تداوم حملات و تجاوزات نظام رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و خواستار اقدام عاجل بینالمللی برای توقف نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی رژیم اسرائیل و مقابله با سیطرهطلبی و جنگافروزی این رژیم شدند.
در این دیدار درباره تقویت همکاری و هماهنگی فیمابین دو کشور در سطح سازمانهای بینالمللی و ترتیبات چندجانبه و منطقهای، موضوع هستهای ایران، و نیز منازعه اوکراین رایزنی و تبادل نظر کردند.