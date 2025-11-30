تاکید وزرای خارجه ایران و ترکیه بر عزم دو کشور برای توسعه مناسبات

در این دیدار دو وزیر در مورد روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو و تبادل نظر کردند.

طرفین با ابراز خشنودی از روابط بسیار حسنه دو کشور، بر عزم مشترک رهبران دو کشور برای تقویت و توسعه مناسبات و همکاری‌ها در همه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور از جمله در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، گردشگری، ترانزیت، انرژی، فناوری، بهداشتی، فرهنگی، امنیتی، مقابله با تروریسم و جنایات سازمان‌یافته تاکید کردند.

در این دیدار وضعیت فاجعه‌بار غزه و کرانه باختری مورد بررسی قرار گرفت و ضرورت توقف نسل‌کشی فلسطینیان و پاسخگو کردن رژیم اشغالگر مورد تاکید قرار گرفت.

طرفین همچنین در مورد تحولات سوریه و لبنان گفتگو و تبادل نظر کردند. دو وزیر با تاکید بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی و یکپارچگی این دو کشور، تداوم حملات و تجاوزات نظام رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و خواستار اقدام عاجل بین‌المللی برای توقف نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل از سوی رژیم اسرائیل و مقابله با سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی این رژیم شدند.

در این دیدار درباره تقویت همکاری و هماهنگی فیمابین دو کشور در سطح سازمان‌های بین‌المللی و ترتیبات چندجانبه و منطقه‌ای، موضوع هسته‌ای ایران، و نیز منازعه اوکراین رایزنی و تبادل نظر کردند.