واکنش ستاد کل نیروهای مسلح به تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران از سوی دولت استرالیا
ستاد کل نیروهای مسلح با انتشار متنی به اقدام دولت استرالیا در قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا این متن به شرح ذیل است :
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اقدام ضدایرانی دولت استرالیا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به شدت محکوم مینماید.
تصمیم نابخردانه دولت وابسته استرالیا که در راستای اهداف شیطانی نظام سلطه به رهبری آمریکای تروریستپرور و در خدمت تداوم ظلم و جنایتهای رژیم تروریستی صهیونیستی تعریف میشود، جز ادعاهای بیاساس و مغرضانه تحت فشار آمریکا و رژیم صهیونیستی مفهوم دیگری ندارد. این اقدام نشاندهنده عدم درک صحیح از واقعیتهای بینالمللی و جهانی است.
این گونه اقدامات عزم ملت قهرمان ایران را برای اقتدار و ارتقای قدرت دفاعی خود تقویت خواهد کرد و نتیجهای جز حمایت بیشتر مردم عزیز کشور و ملتهای آزاده جهان از نیروهای مسلح مدافع وطن، به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مقتدر و ضدتروریسم، به همراه نخواهد داشت.