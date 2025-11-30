نحوه اجرای قانون شفافیت در مجلس بررسی شد

به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز، گزارش اقدامات و دستاورد‌های بسیج مستضعفین در دستورکار بود که معاون عملیات بسیج گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط بسیج در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حوزه‌های امنیتی را تشریح کرد.