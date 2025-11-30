خبرگزاری کار ایران
نحوه اجرای قانون شفافیت در مجلس بررسی شد

کد خبر : 1721126
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: در نشست امروز کمیسیون، اجرای شفافیت نشست‌ها و آرای نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، سید مرتضی محمودی با اشاره به نشست امروز (یکشنبه ۹ آذر ماه) کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز، گزارش اقدامات و دستاورد‌های بسیج مستضعفین در دستورکار بود که معاون عملیات بسیج گزارشی از اقدامات صورت گرفته توسط بسیج در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ در حوزه‌های امنیتی را تشریح کرد. 

سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین گزارش اقدامات و برنامه‌های قوه قضاییه بررسی شد که معاون امور مجلس قوه نیز توضیحات مبسوطی را در خصوص اقدامات صورت گرفته را در حوزه‌های امنیتی و قضایی تشریح کرد.

وی افزود: دستور کار سوم کمیسیون، موضوع اجرای قانون شفافیت قوای سه گانه بود که موضوع قانون شفافیت در مجلس در این نشست با حضور معاونت قوانین و معاونت اجرایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

محمودی اضافه کرد: در این نشست مقرر گردید که معاونت اجرایی زیرساخت‌های لازم برای شفافیت نشست‌ها و آرای نمایندگان در کمیسیون‌های مجلس را در اسرع وقت آماده کند همچنین معاونت قوانین دستورالعمل این اقدام را برای روسای کمیسیون‌های مجلس ارسال کرده و ظرف مدت یک هفته نظرات روسای کمیسیون‌های مجلس اخذ شود تا این موضوع به رئیس مجلس ابلاغ شود.

انتهای پیام/
