حاجی‌دلیگانی:

بنیاد ملی نخبگان مکلف به ارائه چارچوب واحد جذب نخبگان علمی شد

نایب رئیس کمیسیون اصل نود از برگزاری نشست کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود با حضور قائم‌مقام و مسئولان بنیاد ملی نخبگان و مسئولان وزارت علوم خبر داد و گفت: با توجه به شکایات مربوط به روند جذب نخبگان دکتری به عنوان هیئت علمی و جذب در دستگاه‌های اجرایی، مصوبات مهمی برای شفاف‌سازی فرآیند شناسایی، تسهیل جذب و جلوگیری از مهاجرت نخبگان تصویب شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی از نشست امروز (یکشنبه؛ ۹ آذرماه) کمیته فرهنگی کمیسیون اصل نود با حضور قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان و مسئولین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیرو شکایت واصله به کمیسیون در زمینه عملکرد جذب نخبگان دکترای کشوری در دستگاه‌های اجرایی و هیئت علمی و عدم اجرای قوانین مرتبط با حقوق نخبگان علمی کشور خبر داد.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به روند جذب نخبگان دانشگاهی به هیئت علمی گفت: نخبگان پس از ثبت نام در فراخوان، باید پس از کسب ۳۰۰ امتیاز و تأیید در کارگروه کیفی بنیاد ملی نخبگان، جهت هیئت علمی معرفی شوند.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود ادامه داد: طبق نامه وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نخبگان به ویژه با دارا بودن مدرک دکتری، ارائه تسهیلات جهت عضویت در هیات علمی توسط بنیاد ملی نخبگان به برای حمایت از این عزیزان در نظر گرفته شود. با این حال، مشخص نبودن معیار‌های کارگروه کیفی و دخالت عوامل انسانی باعث بروز ابهام و نارضایتی نخبگان شده است.

وی افزود: علاوه بر این، برخی نخبگان پس از طی مراحل قانونی جذب نشده و افراد دیگری جایگزین آنان در دستگاه‌ها شده‌اند. این روند موجب افزایش مهاجرت نخبگان شده و ضرورت اتخاذ تدابیر فوری را آشکار می‌کند.

حاجی دلیگانی در جریان این نشست از تعیین چارچوب واحد شناسایی نخبگان در این جلسه خبر داد و بیان کرد: بنیاد ملی نخبگان موظف شد ظرف یک هفته چارچوب مشخص و واحدی برای شناسایی نخبگان ارائه کند تا معیار‌ها برای همه یکسان و شفاف باشد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: همچنین در این جلسه در راستای جذب نخبگان بر اساس نامه دو وزیر علوم و بهداشت مقرر شد تا بنیاد ملی نخبگان گزارش اقدامات جذب نخبگان دانشگاهی به هیئت علمی را ظرف ۱۰ روز آینده ارائه کند. 

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در راستای برآورد ظرفیت جذب نخبگان نیز بیان شد: در این راستا نیز در جلسه مقرر شد تا بنیاد باید طی ۱۵ روز آینده، برآوردی از تعداد نخبگان قابل جذب در دستگاه‌های دولتی و دانشگاه‌ها ارائه کند تا استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان و جلوگیری از خروج آنان از کشور امکان‌پذیر شود.

وی در پایان گفت: بنیاد برای جذب نخبگان مطرح کرده که اگر ردیف‌های استخدامی افزایش یابد موجب حل مشکل جذب نخبگان و معرفی‌ها آنها می‌شود و این امر مشروط به همکاری سازمان اداری و استخدامی است که در این راستا بنا شد تا کمیسیون اصل نود با وزارت بهداشت، علوم، سازمان اداری استخدامی، دانشگاه آزاد و بنیاد جلسه‌ای برگزار کند تا از این طریق بتوان در راستای رفع مشکل نخبگان علمی کشور اقدام کرد. 

