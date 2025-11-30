خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجلیل پزشکیان از مدیریت زنان در توسعه عدالت آموزشی

تجلیل پزشکیان از مدیریت زنان در توسعه عدالت آموزشی
کد خبر : 1721123
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهوری از مدیریت زنان در پروژه بازسازی مدارس شهرستان‌ها تجلیل کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از سخنان زهرا آقاجانی مدیر پروژه بازسازی یکی از مدارس شهرستان نرجه، نوشت: «خانم آقاجانی نویدبخشِ معماریِ نوینِ ایران به دست مردم است. جایی که مردم پیشران پیشرفت کشور هستند.

 

آن باغداری که محصول سالش خشت‌های مدرسه شد و آن بانویی که انگشترش را بخشید، تنها مدرسه نمی‌سازند؛ بلکه ستون‌های امید و آینده این سرزمین را محکم می‌کنند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی