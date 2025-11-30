تجلیل پزشکیان از مدیریت زنان در توسعه عدالت آموزشی
رئیسجمهوری از مدیریت زنان در پروژه بازسازی مدارس شهرستانها تجلیل کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار ویدئویی از سخنان زهرا آقاجانی مدیر پروژه بازسازی یکی از مدارس شهرستان نرجه، نوشت: «خانم آقاجانی نویدبخشِ معماریِ نوینِ ایران به دست مردم است. جایی که مردم پیشران پیشرفت کشور هستند.
آن باغداری که محصول سالش خشتهای مدرسه شد و آن بانویی که انگشترش را بخشید، تنها مدرسه نمیسازند؛ بلکه ستونهای امید و آینده این سرزمین را محکم میکنند.»