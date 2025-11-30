فرمانده نیروی زمینی سپاه:
وحدت شیعه و سنی سرمایه راهبردی ملت ایران است
فرمانده نیروی زمینی سپاه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه مدینه منوره با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی، وحدت شیعه و سنی را سرمایه راهبردی ملت ایران دانست.
به گزارش ایلنا، مراسم تودیع و معارفه فرمانده قرارگاه مدینه منوّره نیروی زمینی سپاه با حضور سردار «محمد کرمی» فرمانده نیروی زمینی سپاه برگزار شد.
سردار کرمی در این مراسم با تحلیل شرایط حساس منطقه و تحولات اخیر، وحدت و یکپارچگی مردم را مهمترین سرمایه امنیت ملی کشور برشمرد.
فرمانده نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه امروز جبهه باطل با همه توان در برابر جبهه حق صفآرایی کرده است، افزود: در چنین شرایطی ضرورت دارد که شیعه و سنی در کنار هم و متحد وارد میدان شوند؛ زیرا انسجام امت اسلامی همان چیزی است که دشمنان ایران و اسلام از آن در هراس هستند.
وی با اشاره به حوادث اخیر و جنگ ۱۲ روزه، عنوان کرد: دشمن با همه تجهیزات و توان وارد میدان شد؛ اما لطف الهی، وحدت مردم و تصمیم قاطع فرماندهی کل قوا موجب شد که این تهدید با سربلندی پشت سر گذاشته شود؛ این تصمیم جز اتکا به خداوند تبارک و تعالی معنا و تفسیر دیگری ندارد.
سردار کرمی وحدت را پایه نزول برکت الهی دانست و یادآور شد: خداوند در جایی که همدلی و اتحاد وجود داشته باشد، رحمت و نصرت خود را جاری میکند باید قدر این انسجام کمنظیر در کشور را بدانیم.
فرمانده نیروی زمینی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از خدمات سردار «محمد مارانی» فرمانده پیشین قرارگاه مدینه منوّره گفت: سردار مارانی از دوران دفاع مقدس تاکنون در مسئولیتهای مختلف همراه مردم بوده است سپاه از مردم است و برای مردم خدمت میکند و سردار مارانی نمونهای برجسته از این فرهنگ خدمتگزاری است.
وی همچنین با اشاره به انتظارات از فرمانده جدید این قرارگاه، سردار «سفیدچیان»، تأکید کرد: انتظار داریم با افزایش همافزایی، همدلی و تلاش شبانهروزی، بتوانیم توطئههای دشمن را خنثی و امنیت پایدار منطقه را تقویت کنیم.