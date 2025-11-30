خبرگزاری کار ایران
در هفته جاری؛

نشست خبری قالیباف به مناسبت روز مجلس برگزار می‌شود

نشست خبری قالیباف به مناسبت روز مجلس برگزار می‌شود
نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، دومین نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت شهادت آیت الله مدرس با حضور نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است؛ در حاشیه نشست خبری رئیس قوه مقننه، جوایز دومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان تقدیم برگزیده‌های این جشنواره خواهد شد.

