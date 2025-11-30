در هفته جاری؛
نشست خبری قالیباف به مناسبت روز مجلس برگزار میشود
نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس با حضور نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی برگزار میشود.
به گزارش ایلنا، دومین نشست خبری محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به مناسبت روز مجلس و گرامیداشت شهادت آیت الله مدرس با حضور نمایندگان رسانههای داخلی و خارجی روز سه شنبه ۱۱ آذرماه ساعت ۱۴:۳۰ در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود.
لازم به ذکر است؛ در حاشیه نشست خبری رئیس قوه مقننه، جوایز دومین جشنواره رسانهای بهارستان تقدیم برگزیدههای این جشنواره خواهد شد.