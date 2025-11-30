به گزارش خبرنگار ایلنا، هاکان فیدان در نشست خبری مشترک با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت: این چهارمین بار است که به ایران سفر می‌کنیم ولی همراه با آقای وزیر همراه بوده‌ایم. همانطور که اشاره کردند جلسات ما خیلی پر بار بود. قصد داریم در زمینه‌هایی که هر دو کشور را درگیر می‌کند همکاری داشته باشیم.

وی افزود: همچنین در خصوص مرزها و همراهی و همکاری‌هایی که باید داشته باشیم و عقب مانده‌ایم باید دروازه‌های مرزی را باز کنیم. میلیون‌ها انسان در هر دو کشور با یکدیگر مراودات دارند. ما باید بر مواردی تمرکز کنیم.

فیدان گفت: در خصوص همکاری‌ها در حوزه انرژی گفت‌وگوهایی را انجام دادیم. همکاری مشترکی در خصوص مرزها وجود دارد که باید با ایران انجام دهیم. همچنین مهاجرت غیرقانونی افغا‌ن‌ها یکی از مسائل است. حضور من در اینجا پیش زمینه‌ای برای برگزاری جلسه نهمین شورای همکاری ایران و ترکیه است.

وی گفت: موضوعات مربوط به غره، فلسطین، لبنان و موضوعات مربوط به تجاوزات اسرائیل هم مورد بحث بود. این مشکل همه مردم منطقه است. در رابطه با موضوعات سوریه و گسترش اسرائیل در منطقه صحبت شد.



وزیر خارجه ترکیه تصریح کرد: همواره در مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای، ترکیه حضور داشته و همچنان در کنار ایران خواهد بود. مسائل مرتبط با قوانین بین‌المللی باید از طریق گفت‌وگو حل و فصل شود و ایران هم باید در زمینه‌های اقتصادی و دیگر حوزه‌ها به جامعه جهانی بازگردد. تحریم‌های ناعادلانه باید برداشته شود و امیدواریم این روند به نتایج مثبت منجر شود. ما هر اقدامی که در توان داریم برای پیشبرد این اهداف انجام خواهیم داد.

فیدان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه صلح در سوریه و همچنین پایان مناقشه روسیه و اوکراین برای ما بسیار حائز اهمیت است، گفت: ریاست جمهوری کشورمان از هر گونه فعالیتی که در چارچوب از بین بردن جنگ و ایجاد صلح بین روسیه و اوکراین باشد حمایت می‌کند.

وی اعلام کرد: امروز بعدازظهر دیدارهای با آقای قالیباف، لاریجانی و رئیس‌جمهور محترم خواهم داشت. امیدوارم این دیدارها باعث خیر و برکت شده و همکاری‌های دو کشور به پیشرفت و توسعه منجر گردد.

انتهای پیام/