پولادی در تذکر شفاهی:

آتش سوزی در جنگل ها معیشت جوامع محلی، امنیت غذایی و سلامت عمومی تهدید می‌کند
نماینده مردم نوشهر، چالوس و مرزن آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جنگل‌ها و مراتع از سرمایه‌های محلی و خدادادی هستند، آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع نه تنها خسارات جبران ناپذیری به تنوع زیستی و منابع آب وارد می‌کند، بلکه معیشت جوامع محلی، امنیت غذایی و سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کنند.

به گزارش ایلنا، کامران پولادی در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی ضمن گرامیداشت هفته بسیج از فرماندهی معظم کل قوا به دلیل صدور پیام اقتدار ایران اسلامی تشکر و قدردانی کرد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و مرزن آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جنگل‌ها و مراتع از سرمایه‌های محلی و خدادادی هستند، آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع نه تنها خسارات جبران ناپذیری به تنوع زیستی و منابع آب وارد می‌کند، بلکه معیشت جوامع محلی، امنیت غذایی و سلامت عمومی را نیز تهدید می‌کنند.

وی تصریح کرد: متاسفانه در چند روز گذشته جنگل‌های الیت بخش مرزن آباد دچار آتش سوزی شد که دل ملت عزیز ایران به ویژه مردم عزیز و نجیب منطقه و مردم با غیرت و با تعصب الیت و روستاهای همجوار مثل دلیر و نوکرس را به درد آورد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: اما آنچه موجب دلگرمی در مهار این آتش شد، وحدت و انسجام بین نیروهای مردمی و دولتی و حضور گرم و شبانه روزی آنها بود.

پولادی تاکید کرد: لازم می‌دانم از دکتر قالیباف ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، هیات محترم دولت و برخی همکاران از جمله آقای دکتر محمد جلالی ریاست کمیته منابع طبیعی، آقای دکتر یاسر سلیمانی ریاست کارگروه مدیریت بحران، ستاد مدیریت بحران کشور و شخص سردار ساجدی نیا که چند شبانه روز در منطقه حضور داشتند. همچنین از حضور میدانی و پیگیری مجدانه آقای دکتر یونسی، استاندار مازندران که در کمترین زمان ممکن همه امکانات را در منطقه مستقر کردند، آقای یوسف پور، فرماندار، آقای بابایی بخشدار و آقای اسفندیاری معاونت فرمانداری به طور ویژه تشکر کنم.

